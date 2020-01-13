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أول تعليق من رئيس نادي ريال مدريد بعد الفوز بكأس السوبر الاسباني

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:55 ص
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فلورنتينو بيريز
فلورنتينو بيريز
علي ماهر حلمي
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عبر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة لفوز النادي الملكي ببطولة كأس السوبر الأسباني، بعد التغلب علي نادي اتلتيكو مدريد بركلات الترجيح ليتوج نادي ريال مدريد بالبطولة التي أقيمت علي ملعب الجوهرة المشعة الدولي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

تعرف علي تصريحات رئيس نادي ريال مدريد بعد الفوز بكأس السوبر الاسباني:

قال رئيس نادي ريال مدريد:" إنها لنعمةٌ أن يكون لدينا زيدان مدربا للفريق المباراة أمام نادي اتلتيكو مدريد كانت مثيرة نحن جيران وهذا ديربي وأتليتيكو مدريد ليس أكثر فريق أود تحقيق الفوز ضده تدخل فالفيردي لا يمكنك أن تعرف ما كان ليحدث، ربما كان الحارس سيتصدى لها وربما كانت تحدث أمور أخرى كثيرة لكنه مكننا من الوصول لركلات الترجيح والفوز بالكأس نظام البطولة الجديد جيد نحن نفعل ما يقولون لنا الاتحاد الأسباني كانت بطولة جميلة جدًا، عندما تنظر إلى عدد لاعبي ريال مدريد التي تمكنت الجماهير في جدة من رؤيتهم فلا يمكنك سوى أن تُثني على ذلك".

وأضاف فلورنتينو بيريز:"الجماهير كانت معنا نحن سعداء بالحب الذي وجدناه من الجماهير كما نشعر به في شتى بقاع العالم. لقد حظينا بكرم الضيافة وباستقبالٍ عظيم، كنا كما لو أننا نلعب في ملعبنا مدريد يعود للألقاب أتينا دون لاعبين عظماء مثل هازارد، بنزيما وبيل إلا أن زيدان تمكن من تكوين فريقٍ استطاع الظفر بالكأس.

 أعتقد أننا عُدنا إلى الطريق الصحيح من جديد بعد انعطافٍ بسيط، أتت إضافات جديدة للفريق أضافت له الحدة وها قد عُدنا للمسار الصحيح".

واختتم رئيس النادي الملكي تصريحاته قائلا:" نحن لن نضيف أي لاعب جديد في انتقالات يناير فيدي فالفيردي اكتشافٌ عظيم مقارنةً بصغر سنه، جائزة الأفضل مُستحقة تمامًا أنا سعيد جدًا! شعرتُ بالتوتر خلال ركلات الترجيح لكننا مختصون في الفوز بالبطولات عبر ركلات الترجيح كل البطولات تُشجع وتحفز المدرب والفريق والجماهير. علينا أن نواصل تغذية أسطورة ريال مدريد بالألقاب لقد مررنا بعامٍ سيء لكننا جددنا من رؤيتنا مع الشباب، النجوم الكبار وقيادة زيدان أخبرتُ اللاعبين أننا نريد تحقيق البطولات وها قد جلب لنا الملوك البطولة الأولى".

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