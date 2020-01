"Parasite" يحصد جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة غير إنجليزية من جوائز "اختيار النقاد"

وكان مرشحا لنفس الفئة كل من فيلم Atlantics من دولة السنغال، وفيلم Les Misérables من إنتاج فرنسي، وفيلم Pain and Glory من إنتاج إسباني وفيلم Parasite الكوري الجنوبي، وفيلم Portrait of a Lady on Fire من إنتاج فرنسي.



ومن الجوائز الأخرى الهامة بالحفل، جائزة أفضل فيلم أكشن، التي ترشح لها كل من كل من فيلم 1917، وفيلم Avengers: Endgame وفيلم Ford v Ferrari وفيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum وفيلم Spider-Man: Far From Home.







أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد بموقع تويتر عن حصد فيلم Parasite جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة غير إنجليزية من حفل جوائز اختيار النقاد Critics Choice بدورته الحالية رقم 25 لعام 2020 الجاري.