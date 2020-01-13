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نيكول كيدمان تطل بالأسود على السجادة الزرقاء بحفل "اختيار النقاد"

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:14 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد عبر تويتر، لقطات من وصول النجمة نيكول كيدمان للسجادة الزرقاء من حفل الجوائز بدورته رقم 25 لعام 2020.

ويحتضن مهجع طائرات "باركر" بمطار سانتامونيكا فعاليات الدورة رقم 25 من حفل جوائز اختيار النقاد لعام 2020 الجاري.

واختير لتقديم الحفل الفنان "تاي ديجز"، وشهد حفل العام الجاري هيمنة فيلم The Irishman على غالبية الترشحيات، بترشحه لـ 14 جائزة أكثر من أي فيلم آخر.

ومن بعده في المركز الثاني جاء فيلم Once Upon a Time in Hollywood، بترشحه لـ 12 جائزة، ثم فيلم Little Women بترشحه لـ 9 جوائز.


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منوعات حفل الفجر الفني اختيار النقاد

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