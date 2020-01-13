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أهداف مباراة - روما 1 × 2 يوفنتوس | الدوري الايطالي

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:36 ص
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يوفنتوس وروما
يوفنتوس وروما
محمد مرعي
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حسم فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه روما 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ميريح ديميرال في الدقيقة الثالثة وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، وسجل دييجو بيروتي هدف تقليص الفارق لروما في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 48 نقطة ليتسعد صدارة الترتيب، التي فقدها أمس عقب تعادل إنتر ميلان مع أتالانتا 1/1، في المقابل توقف رصيد روما عند 35 نقطة في المركز الخامس.



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