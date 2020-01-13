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طارق عبد الحليم يُقدم العزاء في والد إيهاب توفيق (صور)

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:01 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال تصوير عبد الحافظ حمدي
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حرص المطرب طارق عبد الحليم، على حضور عزاء الفنان إيهاب توفيق، في وفاة والده والذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي، قاعة الصفا بمنطقة التجمع الخامس

توفى والد إيهاب توفيق، بالاختناق نتيجة إندلاع النيران في فيلته بمنطقة مدينة نصر في صباح يوم الخميس الماضي ووصلت 8 سيارات إطفاء بعد بلاغًا تلقوه بحدوث حريق.

ومن الجدير بالذكر أن كشفت التحقيقات الأولية عن حدوث ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية بالطايق من الفيلا أدت إلى إشتعال النيران، ولقى والد إيهاب توفيق مصرعه نتيجة الإختناق.


طارق عبد الحليم يُقدم العزاء في والد إيهاب توفيق (صور)
طارق عبد الحليم يُقدم العزاء في والد إيهاب توفيق (صور)
طارق عبد الحليم يُقدم العزاء في والد إيهاب توفيق (صور)
طارق عبد الحليم يُقدم العزاء في والد إيهاب توفيق (صور)
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