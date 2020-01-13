مستشار وزير الري السابق: مفاوضات سد النهضة لن تذهب هباء (فيديو)



أكد الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الموارد المائية السابق، أن الاجتماعات السابقة الخاصة بمفاوضات أزمة سد النهضة واللاحقة أيضًا لم ولن تذهب هباءً.



وأوضح "القوصي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الاجتماعات أظهرت خطأ كبير في فهم إثيوبيا لمفهوم السيادة؛ لأن السيادة على نهر دولي عابر للحدود لا تكون لدولة واحدة، وبالتالي لن يصدر أي قرار إلا بموافقة الدول الثلاث، منوهًا بأن أديس أبابا ترغب في الاستحواذ على ما يمكن الاستحواذ عليه، لافتًا إلى أن مصر لم تلجأ للوسائل القانونية حتى الآن.



وأشار إلى أن الجانب المصري يعي أن إثيوبيا تسهدف استنزاف الوقت، كمحاولة لفرض الأمر الواقع، مؤكدًا أن مصر لديها خطط لمواجهة هذا الأمر.

