Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر سيتي يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات نارية في الصيف المقبل

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:32 ص
Advertisements
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إسبانية بريطانية بأن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرغب في تدعيم صفوف الفريق وإعادة هيكلة التشكيلة الأساسية بسبب تراجع مستوى الفريق في الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متخلفا عن ليفربول المتصدر بـ14 نقطة ومن الممكن أن يتسع الفارق إلى 17 نقطة لأن ليفربول لديه مباراة مؤجلة.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن صحيفة ذا صن البريطانية تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة في الموسم المقبل في حالة نجاحه في عقد الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جوارديولا يسعى لعقد العديد من الصفقات لعلاج المشاكل التي ظهرت في فريقه هذا الموسم وبالأخص في الخط الخلفي، حيث يسعى للتعاقد مع مدافعين جديدين في المحور، الأول هو روبن دياس مدافع بنفيكا ةيبلغ من العمر 22 عاماً أما الثاني هو باو توريس مدافع فياريال والذي يبلغ نفس السن أيضاً كما يسعى بيب للتعاقد مع بن تشيلويل نجم ليستر سيتي في ظل المستوى السيء الذي يقدمه بينجامين ميندي.

أنا في خط الوسط، فيسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع ساؤول نيجويز نجم أتلتيكو مدريد وهي الصفقة الرئيسية للنادي والتي ستكلف أموال طائلة، حيث لن يوافق أتلتيكو مدريد بالتفريط فيه بأقل من 100 مليون يورو. 

أما آخر الأسماء التي يرغب بيب جوارديولا هو في ضمها هو ميكيل أويارزابال نجم هجوم ريال سوسيداد والذي يقدم آداء مميز للغاية في الموسم الحالي علماً أنه مطلوب أيضاً من ريال مدريد وبرشلونة. وجاءت التشكيلة المتوقعة الاي نشرتها آس الإسبانية لمانشستر سيتي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: إدرسون
خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياس (بنفيكا) - باو توريس (فياريال) - بن تشيلويل (ليستر سيتي)
خط الوسط: فيرناندينيو - ساؤول نيجويز (أتلتيكو مدريد) - كيفين دي بروين
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو - ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي االن مانشستر سيتي ريال مدريد

أخبار تهمك

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ حوالي 5 ساعات

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت لايف بدون تقطيع beIN SPORT كورة لايف

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأحد: الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. نجم الفريق يقترب من الأهلي.. حيلة جديدة من كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 9 ساعات

الشوط الثاني يلا شوت لايف Now مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر مباريات اليوم لايف ksa sport كورة لايف

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم| نصيحة مفاجئة لفايلر.. عقوبة كبرى على نجم الفريق وفتحي يطلب مليون دولار للتجديد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 6 ساعات

إدارة برشلونة تصدم الجمهور

منذ ساعة و 17 دقيقة

مواجهة ساخنة بين نائبين على الهواء بسبب تصريح لرئيس البرلمان الليبي

منذ 35 دقيقة

فالفيردي يطلق تصريح مثير عقب فوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 46 دقيقة

سواريز وراموس معلما فالفيردي.. نجم ريال مدريد يكرر ما فعله زميله ومواطنه

منذ ساعتين و 29 دقيقة

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 7 ساعات

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من فايلر بشأن نجم الأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

جوارديولا يخطط لخطف توني كروس

ريال مدريد يخطط لصفقة نارية

إنتر ميلان يستهدف ظهير السيتي

هل ينقذ ريال مدريد مدافع مانشستر سيتي من جحيم جوارديولا؟

مانشستر سيتي يفاجئ جوارديولا بميزانية ضخمة لحسم 4 صفقات

مانشستر سيتي يقتحم صفقة جريزمان

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:12 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

09:03 م

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

07:45 م

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

08:50 م

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

05:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status