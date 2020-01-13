شاهد.. إطلالات ريتشل بروزنهان ولوبيتا نيونجو وفلورنس بف بحفل "اختيار النقاد"(صور)



ويحتضن مهجع طائرات "باركر" بمطار سانتامونيكا فعاليات الدورة رقم 25 من حفل جوائز اختيار النقاد لعام 2020 الجاري.



واختير لتقديم الحفل الفنان "تاي ديجز"، وشهد حفل العام الجاري هيمنة فيلم The Irishman على غالبية الترشحيات، بترشحه لـ 14 جائزة أكثر من أي فيلم آخر.



ومن بعده في المركز الثاني جاء فيلم Once Upon a Time in Hollywood، بترشحه لـ 12 جائزة، ثم فيلم Little Women بترشحه لـ 9 جوائز.



ويشهد الحفل ترشح عدد مميز من الأفلام وصناع السينما حول العالم، وشملت الترشيحات لجائزة أفضل فيلم، كل من فيلم 1917، وفيلم Ford v Ferrari وفيلم The Irishman وفيلم Jojo Rabbit وفيلم Joker وفيلم Little Women، وفيلم Marriage Story.



ولجائزة أفضل مخرج ترشح كل من المخرج، Noah Baumbach عن اخراجه لفيلم Marriage Story، والمخرج Bong Joon-ho عن اخراجه لفيلم Parasite، والمخرجة Greta Gerwig عن إخراجها لفيلم Little Women، والمخرج سام منديز عن إخراجه لفيلم 1917، والمخرجان جوش سافدي وبيني سافدي عن اخراجهما لفيلم Uncut Gems، والمخرج مارتن سكورسيزي عن إخراجه لفيلم The Irishman والمخرج كوينتن ترانتينو عن إخراجه لفيلم Once Upon a Time in Hollywood.











نشرت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد عبر تويتر، لقطات من وصول النجمات ريتشل بروزنهان ولوبيتا نيونجو وفلورنس بف وأيضا ماندي مور للسجادة الزرقاء من حفل الجوائز بدورته رقم 25 لعام 2020.