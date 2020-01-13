Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الأهلي| موعد مباراة الأهلي وأبها في الدوري السعودي

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:22 ص
Advertisements
الاهلي السعودي
الاهلي السعودي
أمل الحلفاوي
Advertisements
ينطلق اللقاء الذي يجمع بين أهلي جدة ومنافسه أبها، عند الساعة الثامنة والخمس دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة والخمس دقائق بتوقيت مصر، والخامسة والخمس دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يدخل أهلي جدة اللقاء بعد خسارة كبيرة أمام الهلال في المباراة السابقة له، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 23 نقطة، بعد أن خاض 13 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل مرتين وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبوه 24 هدف، ودخل مرماه 14 هدف.

بينما حقق أبها الفوز بثلاثية مقابل هدفين أمام ضمك، في لقائه الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد أبها في المركز السابع برصيد 23 نقطة، من 7 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، وسجل لاعبوه 21 هدف، ودخل مرماه 20 هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين الأهلي وأبها، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عبر قناة السعودية الرياضية الأولى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الاهلي السعودي الدوري المصري اليوم الدوري السعودي الاهلي السعودي الاهلي

أخبار تهمك

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان ناري من فايلر بشأن نجم الأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 9 ساعات

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأحد: الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. نجم الفريق يقترب من الأهلي.. حيلة جديدة من كارتيرون

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ حوالي 12 ساعة

إدارة برشلونة تصدم الجمهور

منذ ساعة و 17 دقيقة

فالفيردي يطلق تصريح مثير عقب فوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الشوط الثاني يلا شوت لايف Now مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر مباريات اليوم لايف ksa sport كورة لايف

منذ حوالي 6 ساعات

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم| نصيحة مفاجئة لفايلر.. عقوبة كبرى على نجم الفريق وفتحي يطلب مليون دولار للتجديد

منذ حوالي 4 ساعات

سواريز وراموس معلما فالفيردي.. نجم ريال مدريد يكرر ما فعله زميله ومواطنه

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 9 ساعات

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت لايف بدون تقطيع beIN SPORT كورة لايف

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ حوالي 5 ساعات

مواجهة ساخنة بين نائبين على الهواء بسبب تصريح لرئيس البرلمان الليبي

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهداف مبارة - الأهلي 2 × 0 الباطن | الدوري السعودي

أهداف مباراة - الهلال 4 × 3 الأهلي || الدوري السعودي للمحترفين

أهداف مباراة - الأهلي 5 × 1 أحد || الدوري السعودي

أهداف مباراة - القادسية 1 × 2 الأهلي | الدوري السعودي

أهداف مباراة - الفيحاء 0 × 2 الأهلي | الدوري السعودي

أهداف مباراة - الأهلي 0 × 1 الهلال || الدوري السعودي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:12 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

09:03 م

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

07:45 م

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

08:50 م

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

05:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status