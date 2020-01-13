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شقيقة واكين فينيكس تدعمه بحضورها برفقته حفل جوائز "اختيار النقاد"

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:43 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد عبر تويتر، لقطات من وصول النجم واكين فينيكس وكانت برفقته شقيقته "راين فينيكس" للسجادة الزرقاء من حفل الجوائز بدورته رقم 25 لعام 2020.

واختير لتقديم الحفل الفنان "تاي ديجز"، وشهد حفل العام الجاري هيمنة فيلم The Irishman على غالبية الترشحيات، بترشحه لـ 14 جائزة أكثر من أي فيلم آخر.

ويشهد الحفل ترشح عدد مميز من الأفلام وصناع السينما حول العالم، وشملت الترشيحات لجائزة أفضل ممثل، ترشح كل من النجم أنطونيو بانديرس عن دوره في فيلم Pain and Glory، وروبيرت دي نيرو عن دوره في فيلم The Irishman وليوناردو ديكابريو عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وأدم دريفر عن دوره في فيلم Marriage Story، وإيدي ميرفي عن دوره في فيلم Dolemite Is My Name وواكين فينيكس عن دوره في فيلم "جوكر"، وآدم ساندلر عن دوره في فيلم Uncut Gems.

ولجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي ترشح كل من أكوافينا، عن دورها في فيلم The Farewell، وكينثيا إيريفو عن دورها في فيلم Harriet، وسكارليت جوهانسن عنن دورها في فيلم Marriage Story، وسيرشيا رونان عن دورها في فيلم Little Women، وتشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Bombshell، والنجمة رينيه زيلويجر عن دروها في فيلم Judy.


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