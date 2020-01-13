اليوم.. طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يخوضون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

يخوض طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي، اليوم الاثنين الموافق ١٣ يناير، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث سيخوض طلاب الصف الأول الامتحان ورقيا، بينما يخوض طلاب الصف الثاني على التابلت.





وكشفت وزارة التعليم، عن مواصفات الامتحان قائلة، إن اللغة الأجنبية الأولى عبارة عن 27 سؤالًا (20 سؤالًا اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 25 سؤالاً (23 سؤالًا اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والرياضيات 40 سؤالًا (20 هندسة، 12 جبر، و8 حساب مثلثات) جميعهم اختيار من متعدد، والكيمياء 20 سؤالًا اختيار من متعدد، والفيزياء 20 سؤالًا اختيار من متعدد، والأحياء 20 سؤالاً اختيار من متعدد والتاريخ 20 سؤالاً اختيار من متعدد، والجغرافيا 20 سؤالاً اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 20 سؤالاً اختيار من متعدد.





وبالنسبة للاختبارات الإلكترونية، تُعقد في الفترة الصباحية لطلاب الصف الثاني الثانوي بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمعاهد القومية داخل مدارسهم الأصلية.



