برلماني يكشف آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة

قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن ملف سد النهضة يشهد مأزقًا حقيقيًا، لافتًا إلى أن اجتماعات سد النهضة تعقد وسط مأزق.



وأوضح "جاد"، خلال تصريحاته لـ الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن ما جاء في آخر بيانين للخارجية المصرية والإثيوبية يؤكد وجود مأزق في المفاوضات، مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبي تعمد إصدار بيانات غير حقيقية لا تعبر عن حقيقة ما دار في المفاوضات.



وأكد أن بيانات إثيوبيا المغلوطة هدفها تشويه الموقف المصري واستفزاز الشعب الإثيوبي، قائلًا: "تناوله البيان الإثيوبي حول مطلب مصر بمد فترة ملء السد إلى فترة تتراوح بين 12-22 سنة غير حقيقي".



ونوه بأن حسن النية في المفاوضات شرط ليس من الضروري توافره، مؤكدًا أن مصر في أيديها الكثير من الأوراق، معلقًا: "لو توافرت الإرادة لدى الولايات المتحدة الأمريكية لحلت الأزمة".

