علي عبد العال: البرلمان جاهز لاتخاذ أي قرار حول الأزمة الليبية

قل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على تنفيذ مشروع احياء الدولة العثمانية مرة أخرى في المنطقة من خلال ليبيا، ولكن هذا المشروع في طريقه إلى الفشل.





وأضاف "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن مصر تدعم الأشقاء في ليبيا، لكي تعود دولة قوية تضيف للعالم العربي.





وأشار إلى أن مجلس النواب المصري دائمًا وأبدًا داعم لكل ما تتخذه القيادة السياسية لتأمين الحدود الغربية، وداعم الشقيقة ليبيا، لافتًا إلى أن مجلس النواب جاهز على مدار الساعة لاتخاذ أي قرار تستلزمه الأزمة الليبية، خاصة أن القضية الليبية أصبحت شئنًا مصريًا.