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وزير ري أسبق يكشف مفاجأة بشأن نسبة فشل مفاوضات سد النهضة

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:54 ص
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سد النهضة
سد النهضة
هدى عبدالرازق
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ثمن الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على تحسين العلاقات مع دول أفريقيا منذ توليه الرئاسة، معقبا: "الرئيس السيسي فتح صفحة جديدة بتوليه الرئاسة".

وأشار "علام"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن رئيس وزراء أثيوبيا، آبي أحمد، أمام فرصة ذهبية، بأن يحقق تنمية وسلام بالوصول إلى حل في ملف سد النهضة، خاصة وأنه حاصل على جائزة نوبل.

ورأى أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد لا تقبل بفشل المفاوضات وهي مشاركة بها، خاصة وأنه لا يوجد قضية، معقبا: "القضية مفتعلة، واحتمال إعلان فشل المفاوضات لن يزيد عن 5%، و90% سوف يتم تأجيل أمد المفاوضات".
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