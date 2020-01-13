مفكر سياسي يكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن نكسة المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة، ناتجة من عدم تقدير الجانب الإثيوبي لحقوق مصر في مياه نهر النيل، ومن المفترض أن تقوم الوساطة الأمريكية بالتدخل المرحلة المقبلة في مفاوضات سد النهضة وحل الأزمة، وفقًا للسوابق التاريخية في مثل هذه الأمور.



وتابع "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المفاوض المصري يقدم العديد من الحلول لأزمة سد النهضة، منها: دمج تشغيل سد النهضة مع السد العالي، وربط ملء الخزان بناءً على كمية الأمطار.



وأضاف: "ملء سد النهضة إذا كانت هناك فيضانات كبيرة ممكن يكون في سنتين، ولو أقل هيبقى سنين أكتر"، لافتًا إلى أن مصر قدمت العديد من الاقتراحات لحل أزمة سد النهضة، بما يعطي لأديس أبابا قدرات عالية في التنمية.

