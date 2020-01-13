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"الطريق القاهر".. خبر سار من وزير النقل للمصريين

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:54 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن عدم تمكن وزراء النقل السابقين من إصلاح وضع الطريق الدائري، واصفا إياه بالطريق القاهر، مطالبا المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتطوير الطريق الدائري، قائلا: "الطريق ده قهر كل وزراء النقل".

من ناحيته، عقب "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "لن أتركه يقهرني، ومش هخيب ظنك فيا"، فقال "أديب": "أملي في حضرتك كبير".

وأوضح وزير النقل، أنه تواصل مع رئيس الوزراء وتم تخصيص اعتمادات لتطوير الطريق الدئري بالتعاون مع البنوك المصرية، معلنا أنه سيكون 7 حارات، معقبا: "الطريق الدائري سيكون مفخرة لكل المصريين"، كاشفا أنه سيتم إنفاق 4 مليار جنيه على الطريق الدائري خلال عامين ماليين.

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