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مدرب بيراميدز: الكونفيدرالية ليست سهلة.. ونستحق اللقب

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:32 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رفض محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، ما يتردد عن سهولة بطولة الكونفيدرالية، مؤكدًا وجود 3 أو 4 فرق مميزين جدًا.

قال فتح الله في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "البطولة تضم فرق قوية مثل نهضة بركان واتحاد طنجا والمصري أيضًا، لكن بيراميدز بالإمكانيات الموجودة يستحق اللقب".

وتابع أن الجهاز الفني سيعمل على استغلال المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات بالكونفيدرالية في تجربة عناصر بعيدة عن التشكيل الفترة الماضية، مؤكدًا أن بيراميدز عليه التركيز في الدوري خاصة وأن الفريق ترتيبه متأخر في الوقت الحالي.
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