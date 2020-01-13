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حكومة كردستان تهاجم حسن نصرالله: "أسلوبك صبياني"
الإثنين 13/يناير/2020 - 12:32 ص
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استنكرت حكومة إقليم كردستان، هجوم حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله،
قائلة: "نستغرب هجومك علينا بصوت هزيل وأسلوب صبياني".
وأضافت الحكومة، في تصريحات نقلتها فضائية
العربية، اليوم الاثنين، أن نصرالله، لم ير النور منذ سنين لاختبائه، متابعة:
" تتحرش بنا بينما لا تجرؤ على رفع رأسك أمام أعدائك".
وأوضح أن قوات البيشمركة هي التي دافعت عن أربيل
وكردستان.
يذكر أن نصر الله قال مؤخرًا: "أتمنى من مسعود بارزاني أن يكون شاكرًا
لجميل الشهيد قاسم سليماني، ويتذكر إعانته
لإقليم كردستان العراق عندما كان داعش على حدوده".
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