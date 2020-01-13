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محمد العرابي: تركيا دولة معتدية ومدانة من قبل المجتمع الدولي

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:23 ص
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محمد العرابي
محمد العرابي
كساب أحمد
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شدد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على ضرورة مراقبة الهدنة المفترضة بين الجيش الوطني الليبي والمليشيات في طرابلس، خاصة أن الهدنة على مر التاريخ تعقد من أجل تعزيز موقف على الأرض.

وتابع "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية  "dmc"، مساء الأحد، أن المرحلة المقبلة ستشهد حالة من الترقب والتطلع إلى العملية السياسية الليبية التي ستنعقد في برلين، في ظل وجو تصميم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لحل الأزمة الليلة سياسيًا، ومصر تتفق مع هذه الرؤية. 

ولفت إلى أن الدبلوماسية المصرية استطاعت أن تضع التدخلات التركية في ليبيا، على أنها تدخل سافر ينتهك القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن الحلول العسكرية في مثل وضع الأزمة الليبية، ليس بالضرورة أن تصل إلى النهايات المطلوبة.

وأشار إلى أن الدور التركي في ليبيا مشجوب ومُدان، ويعبر عن سياسة تركية وضعت بوضوح أمام الرأي العالمي وأصبحت تركيا دولة معتدية ومدانة من قبل المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن عدم صدور إجراء دولي يُدين تدخل تركيا في ليبيا أمر غريب.

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الكلمات المفتاحية

الوطني الليبي الهدنة المجتمع الدولي التدخل في ليبيا

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