أحمد موسى يعلن بشرى سارة للمصريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط بجنوب مصر خلال أيام المقبلة.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، إن الرئيس السيسي، سيفتتح القاعدة العسكرية بالإضافة إلى مطار مدني، وأن ما يحدث يؤكد قوة الدولة المصرية ممثلة في القوات المسلحة لحماية الوطن والشعب.



وتابع أن هذه القاعدة تعد أكبر من قاعدة محمد نجيب العسكرية، التي تمثل أكبر قاعدة في الشرق الأوسط، وأن مصر لديها قواعد عسكرية قوية بها أحدث منظومة تسليح.

