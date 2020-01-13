Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى يعلن بشرى سارة للمصريين

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:25 ص
Advertisements
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط بجنوب مصر خلال أيام المقبلة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، إن الرئيس السيسي، سيفتتح القاعدة العسكرية بالإضافة إلى مطار مدني، وأن ما يحدث يؤكد قوة الدولة المصرية ممثلة في القوات المسلحة لحماية الوطن والشعب.

وتابع أن هذه القاعدة تعد أكبر من قاعدة محمد نجيب العسكرية، التي تمثل أكبر قاعدة في الشرق الأوسط، وأن مصر لديها قواعد عسكرية قوية بها أحدث منظومة تسليح.
Advertisements

أخبار تهمك

تعرف على شرط تشافي لقيادة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة التخطيط في الأهلي تنصح فايلر بشأن صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ حوالي 20 ساعة

وزير ري أسبق يكشف مفاجأة بشأن نسبة فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

السوبر الإسباني "الرباعي" .. إيجابيات وسلبيات

منذ ساعة و 25 دقيقة

فرمان ناري من فايلر بشأن نجم الأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

فالفيردي يعلق على مفاوضات برشلونة مع تشافي لخلافته

منذ حوالي 6 ساعات

"الطريق القاهر".. خبر سار من وزير النقل للمصريين

منذ ساعة

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 14 ساعة

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:12 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

"الطريق القاهر".. خبر سار من وزير النقل للمصريين

08:54 ص

وزير ري أسبق يكشف مفاجأة بشأن نسبة فشل مفاوضات سد النهضة

12:54 ص

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

07:45 ص

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

09:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status