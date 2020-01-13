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النواب الليبي: "ميلشيات الوفاق" تعمل بأهواء شخصية

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:51 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد عبد الحميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أن ميلشيات الوفاق لم تحترم قرار وقف إطلاق النار لأن لا رادع لها وتعمل بأهواء شخصية، بينما الجيش الليبي احترم الهدنة لأسباب إنسانية.


وقال "الصافي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، مساء الأحد إن هناك تواصل مستمر بين مجلس النواب الليبي وجميع مؤسسات الدولة المصرية، متابعًا: "مصر تقف بجوار شعبنا كعادتها دائما مع الشعب الليبي، ولن تتوانى عن تقديم الدعم لأشقائها".

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أن السلطات المصرية بمختلف مؤسساتها سواء البرلمانية أو التنفيذية أو الرئاسية تساند وتدعم ليبيا وشعبها لتحقيق الأمن والاستقرار، كما ترفض أى تدخل عسكريا في ليبيا، مؤكًدا أن الموقف المصري مساند بكل قوة للدولة الوطنية.

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