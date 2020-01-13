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خبيرة نفسية: ربط الشباب بتراثهم الحضاري يحميهم من الاكتئاب

الإثنين 13/يناير/2020 - 01:25 ص
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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قالت الدكتورة دينا هلالي، خبيرة علم النفس، إن ربط الشباب بتراثهم الحضاري يساعد كثيرًا في التخفيف من حدة الأمراض النفسية التي تصيبهم في سن مبكرة وأبرزها الاكتئاب.

وأضافت الهلالي، أن إعطاء المحاضرات على سبيل المثال وسط أجواء تاريخية وتراثية، وربط الشباب بماضيهم، يعزز روح الوطنية والانتماء لديهم، ويشعرهم بمدى قيمتهم المجتمعية، لذا يُعد أسلوب رفع الوعي الأثري أحد مضادات الاكتئاب الهامة، ويعتبر الربط بين التراث والواقع الحالي أحد السبل للاشباع الروحي لدى الشاب.

وأشارت إلى أن تفريغ طاقات الشباب في الإبداع بمختلف المجالات وخصوصًا مجال التراث يجنبهم الكثير من الأمراض النفسية وخصيصًا الاكتئاب والذي قد تظهر أعراضه في سن مبكرة بسبب الفراغ الروحي من ناحية، وبسبب عدم الاستماع للشباب ومحاورتهم واعتبارهم على قدر المسؤولية، ويأتي الدور الحضاري المصري هنا كأحد أهم الأدوار التي يجب أن يتعرف عليها الشباب ليدركوا قيمتهم وإلى ما ينتمون من حضارة عظيمة تستحق العمل بكد وبجد ليصل ويحقق ما حققه الأجداد ولكن في مجاله الحديث.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها الدكتورة دينا الهلالي الحاصة على الدكتوراة في مجال علم النفس، في بيت السناري الآثري والتي شهدها عدد كبير من الشباب المهتمين بمجال علم النفس أو بمجال التراث.
خبيرة نفسية: ربط الشباب بتراثهم الحضاري يحميهم من الاكتئاب
خبيرة نفسية: ربط الشباب بتراثهم الحضاري يحميهم من الاكتئاب
خبيرة نفسية: ربط الشباب بتراثهم الحضاري يحميهم من الاكتئاب
خبيرة نفسية: ربط الشباب بتراثهم الحضاري يحميهم من الاكتئاب
خبيرة نفسية: ربط الشباب بتراثهم الحضاري يحميهم من الاكتئاب
خبيرة نفسية: ربط الشباب بتراثهم الحضاري يحميهم من الاكتئاب
خبيرة نفسية: ربط الشباب بتراثهم الحضاري يحميهم من الاكتئاب
خبيرة نفسية: ربط الشباب بتراثهم الحضاري يحميهم من الاكتئاب
خبيرة نفسية: ربط الشباب بتراثهم الحضاري يحميهم من الاكتئاب
خبيرة نفسية: ربط الشباب بتراثهم الحضاري يحميهم من الاكتئاب
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الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والآثار بيت السناري السياحة والثار الاثار

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