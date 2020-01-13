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البرلمان الليبي: ميليشيات "الوفاق" لم تحترم قرار وقف إطلاق النار

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:43 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال عبدالحميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، إن السلطات المصرية بمختلف مؤسساتها سواء البرلمانية أو التنفيذية أو الرئاسية تساند وتدعم ليبيا وشعبها لتحقيق الأمن والاستقرار، كما ترفض أى تدخل عسكريا في ليبيا، مؤكًدا أن الموقف المصري مساند بكل قوة للدولة الوطنية.

وأضاف "الصافي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، مساء الأحد، أن هناك تواصل مستمر بين مجلس النواب الليبي وجميع مؤسسات الدولة المصرية، متابعًا: "مصر تقف بجوار شعبنا كعادتها دائما، ولن تتوانى عن تقديم الدعم لأشقائها".

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أن ميلشيات الوفاق لم تحترم قرار وقف إطلاق النار لأن لا رادع لها وتعمل على أهواء شخصية، بينما الجيش الليبي احترم الهدنة لأسباب إنسانية.
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الكلمات المفتاحية

الهدنة التدخل في ليبيا البرلمان الليبي

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