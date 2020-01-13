ما لا تعرفه عن خدمة تحويل صرف المعاشات من يدوية إلى آلية

أطلق قطاع الحماية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، خدمة صرف المعاشات للمستفيدين وتحويلها من يدوية إلى آلية، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق تسهيل الإجراءات المتبعة لاستفادة المواطنين من تلك الخدمات وتحسين البنية التحتية للتدفقات المالية فى ظل سياسة الشمول المالى التى تنتهجها الحكومة المصرية.​​​



كما تهدف خدمة الصرف الإلكتروني للمعاشات على تقليل الوقت المستهلك في عملية صرف المعاش، وأيضًا تخصيص مركز لخدمة أصحاب المعاشات فى حالة وجود أي استفسارات عن الخدمة أو لتلقى الشكاوى عن طريق رقم مختصر 19680، ونستعرض فيما يلي بعض المعلومات عن الخدمة:-



-الفئة المستحقة:-

صاحب المعاش أو المستفيدين



-الشروط:-

تعتمد الخدمة الجديدة علي تطوير منظومة إلكترونية تتيح لمستحقي المعاش الصرف من المنافذ المختلفة دون التقيد بالمنفذ التابع له(مكتب أو منطقة التأمينات التابع لها المستفيد)، كما تتيح الخدمة صرف المعاش جميع أيام الشهر، بدءًا من الأول من كل شهر بدلًا من يوم 10 أو 20 من الشهر كما كان متبع من ذى قبل.​ ويمكن أيضًا الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية أو التابعة لشركة بنوك مصر والمميزة برقم 123 وذلك أول كل شهر طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.



-إجراءات الحصول على الخدمة:-

​يتم صرف الشهر الأول من المعاش من كشوف يدوية فقط وبناء على رغبة صاحب المعاش أو المستفيدين أثناء التقدم بطلب لصرف المعاش من إحدى المنافذ التابعة للصندوق ​ يتم إصدار بطاقة صرف آلى ورقم سري بدء من الشهر التالي، تصدر البطاقة والرقم السري لمستحقي المعاش أول مرة بدون مقابل تتيح لك البطاقة خدمة الصرف المجاني طوال أيام الشهر من نقاط الصرف المتوفرة بجميع المنافذ المميكنة على مستوى الجمهورية.