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الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:26 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة استقرار واضحة في الحالة الجوية، وبدأت الرياح تهدأ على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضاف "ِشاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأحد، أن هدوء الرياح يعتبر عامل أساسي للشعور باعتدال درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات النهار، خلاف زيادة فترات سطوع درجة الشمس.

وتابع أن هناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على تدفئة السطح الجوي على جمهورية مصر العربية، ومن المتوقع استقرار الطقس حتى الأربعاء المقبل، ولكن الأجواء ما زالت باردة خلال الساعات المتأخرة ليلًا، وتعتبر الشبورة المائية هي الأكثر تأثير خلال فترة الصباح الباكر، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.


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