الأعلى للإعلام: لم تُمنع صحيفة من الطباعة خلال 2019

رصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال تقريره السنوي حول حالة الإعلام في مصر، عدم تلقي أية شكاوى تخص منع صحيفة من الطباعة أو التضييق على عمل الإعلاميين، أو عرقلة عملهم، أو ممارسة أية ضغوط تؤثر على استقلاليتهم.





ولفت التقرير إلى أن اللجنة لم تلتفت إلى ما يُبث على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، لاحتوائه على معلومات غير صحيحة وغير معلوم مصدرها.



وضمن التقرير ارتفع مؤشر حرية الرأي والتعبير في معظم الصحف المصرية بصورة ملحوظة، خلال الربع الأخير من العام 2019، وظهر ذلك واضحًا في موضوعات المقالات والكاريكاتير، وبشكل أقل في موضوعات التحقيقات والقصص الإخبارية، واختفت ظاهرة العناوين الموحدة.



وشدد المجلس على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بنصوص الدستور وبشكل واضح وصريح، كما أنها تأتي ضمن صُلب عمل المجلس، الذي أوكله القانون والدستور بمهمة حماية حرية الرأي والتعبير.





ورصد المجلس في تقريره، قيام عشرات الكُتاب المعارضين بكتابة مقالاتهم بصفة دورية في الصحف الخاصة والحزبية اليومية والأسبوعية، بانتظام وبحرية تامة، ودون أية ضغوط، كما أن هناك عشرات من المقالات ذات الآراء المعارضة تُنشر يوميًا في الصحف القومية.





وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، انتهى من تقريره السنوي الثاني حول حالة الإعلام في مصر، وحرية الرأي والتعبير، وتم اعتماده رسميًا، والذي يعده المجلس بشكل سنوي كل عام، والذي يشمل حالة الإعلام في مصر من قنوات فضائية وشبكات إذاعية وصحف، وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رصد حالة حرية الرأي والتعبير.





ويتضمن التقرير توصيفًا دقيقًا للحالة الراهنة للإعلام المصري في مختلف الوسائل الإعلامية، ويُعده المجلس بشكل سنوي، يكشف خلاله حالة الإعلام في كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.