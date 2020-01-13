Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأعلى للإعلام: لم تُمنع صحيفة من الطباعة خلال 2019

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:56 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements

رصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال تقريره السنوي حول حالة الإعلام في مصر، عدم تلقي أية شكاوى تخص منع صحيفة من الطباعة أو التضييق على عمل الإعلاميين، أو عرقلة عملهم، أو ممارسة أية ضغوط تؤثر على استقلاليتهم.


ولفت التقرير إلى أن اللجنة لم تلتفت إلى ما يُبث على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، لاحتوائه على معلومات غير صحيحة وغير معلوم مصدرها.


وضمن التقرير ارتفع مؤشر حرية الرأي والتعبير في معظم الصحف المصرية بصورة ملحوظة، خلال الربع الأخير من العام 2019، وظهر ذلك واضحًا في موضوعات المقالات والكاريكاتير، وبشكل أقل في موضوعات التحقيقات والقصص الإخبارية، واختفت ظاهرة العناوين الموحدة.


وشدد المجلس على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بنصوص الدستور وبشكل واضح وصريح، كما أنها تأتي ضمن صُلب عمل المجلس، الذي أوكله القانون والدستور بمهمة حماية حرية الرأي والتعبير.

ورصد المجلس في تقريره، قيام عشرات الكُتاب المعارضين بكتابة مقالاتهم بصفة دورية في الصحف الخاصة والحزبية اليومية والأسبوعية، بانتظام وبحرية تامة، ودون أية ضغوط، كما أن هناك عشرات من المقالات ذات الآراء المعارضة تُنشر يوميًا في الصحف القومية.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، انتهى من تقريره السنوي الثاني حول حالة الإعلام في مصر، وحرية الرأي والتعبير، وتم اعتماده رسميًا، والذي يعده المجلس بشكل سنوي كل عام، والذي يشمل حالة الإعلام في مصر من قنوات فضائية وشبكات إذاعية وصحف، وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رصد حالة حرية الرأي والتعبير.

ويتضمن التقرير توصيفًا دقيقًا للحالة الراهنة للإعلام المصري في مختلف الوسائل الإعلامية، ويُعده المجلس بشكل سنوي، يكشف خلاله حالة الإعلام في كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مكرم محمد حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير تقرير حالة الإعلام في مصر الفجر الأعلى للإعلام

أخبار تهمك

برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ حوالي 10 ساعة

فرمان ناري من فايلر بشأن نجم الأهلي قبل موقعة طنطا

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الأحد: الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. نجم الفريق يقترب من الأهلي.. حيلة جديدة من كارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف أسباب التعادل أمام بلاتينيوم

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

منذ حوالي 11 ساعة

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت لايف بدون تقطيع beIN SPORT كورة لايف

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. الأهلي يعاقب حسين الشحات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على شرط تشافي لقيادة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فالفيردي يعلق على مفاوضات برشلونة مع تشافي لخلافته

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الأعلى للإعلام" يعيد تشكيل لجنة التراخيص بالمجلس

عبدالمحسن سلامة: "لولا تحيزي للصحافة لتوقفت طباعة 4 صحف قومية وخاصة"

"الأعلى للإعلام" يتلقى 42 طلبا لإنشاء صحف جديدة.. وينظر تجديد تراخيص 7 قنوات

"الأعلى للإعلام" يراجع الموقف القانوني لـ100 صحيفة بترخيص أجنبي

السبت.. "الأعلى للإعلام" يستكمل التحقيق في شكاوى الصحف والقنوات

"الأعلى للإعلام" يخاطب ماسبيرو لإفادته بأي قرارات حول منع إعلاميين من الظهور

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:12 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs Manchester united

ترتيب مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

09:03 م

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

07:45 م

ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

04:27 ص

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

08:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status