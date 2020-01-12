"بنات ثانوي".. يتصدر قائمة جوجل تريند لهذا السبب

وجدير بالذكر أن بنات ثانوي طرح في دور العرض بعد طرح فلمي الفلوس لتامر حسني ويوم وليلة لخالد النبوي، ويناقش بنات ثانوي قضية مهمة لسنة المراهقة وما يتعرض له البنات في هذا الوقت من مخاطر سواء نظرًَا لظروف مادية أو اجتماعية أو عاطفية.





وكان قد طرح الفيلم يجمع دور العرض يوم الإثنين 6 يناير الماضي، وهو من إنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي.









أبطاله