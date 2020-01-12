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"بنات ثانوي".. يتصدر قائمة جوجل تريند لهذا السبب

الأحد 12/يناير/2020 - 11:39 م
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بنات ثانوي
بنات ثانوي
كريم هاشم
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تصدر فيلم بنات ثانوي قائمة جوجل تريند وذلك بعد طرحه الأسبوع الماضي في جميع دور العرض وحقق إيرادت تخطت حاجز ال2 مليون جينه.


وجدير بالذكر أن بنات ثانوي طرح في دور العرض بعد طرح فلمي الفلوس لتامر حسني ويوم وليلة لخالد النبوي، ويناقش بنات ثانوي قضية مهمة لسنة المراهقة وما يتعرض له البنات في هذا الوقت من مخاطر سواء نظرًَا لظروف مادية أو اجتماعية أو عاطفية.



وكان قد طرح الفيلم يجمع دور العرض يوم الإثنين 6 يناير الماضي، وهو من إنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي.


أبطاله 
 
يذكر أن فيلم بنات ثانوي من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وبطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى،هدى المفتي، مايان السيد، محمد الشرنوبي، محمد مهران، أحمد صيام، محمد جمعة، إسماعيل شرف، باسم موريس عدلي، إيمي إسلام.
"بنات ثانوي".. يتصدر قائمة جوجل تريند لهذا السبب
"بنات ثانوي".. يتصدر قائمة جوجل تريند لهذا السبب
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الكلمات المفتاحية

بنات ثانوي العرض الخاص لبنات ثانوي

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