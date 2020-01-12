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زيدان يشرح أسباب الفوز على أتلتيكو مدريد والتتويج بكأس السوبر الإسباني

الأحد 12/يناير/2020 - 11:53 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب تتويج فريق بلقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

عبر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح والتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.

وتوج ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"لقد جئنا إلى هنا للفوز باللقب ، لقد رأينا نهائي عظيم ، أتلتيكو مدريد لعب بشكل جيد للغاية".

وأضاف :"فيدي فالفيردي فاز بأفضل لاعب في البطولة ، انا سعيد له، لقد قام بعمل كبير مثل الجميع".

وأشار :"فالفيردي فعل ما كان عليه القيام به، لقد كانت عركله عنيفة ، ولكن كان لا بد من القيام بها".

وتابع :"يجب أن نهنئ جميع اللاعبين وكورتوا لأنه جدير بذلك خاصة في ركلات الترجيح".

وأوضح :"لطالما قدمت كل شيء على أرض الملعب وعندما كنت لاعبًا أيضًا . هذا هي روح ريال مدريد . ما يهمني هو تقديم كل شيء".

وأردف :"أنا المدرب ، ولكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون ويعملون بشكل جيد للغاية".

وزاد :"لقد فزت بالعديد من الأشياء كلاعب وهذا ما يحدث لي الأن كمدرب .،أنا مهتم بتقديم كل شيء ومهتم بالإيمان بما نقوم به ، مثل جميع اللاعبين ، بالعمل والتواضع يمكنك تحقيق أشياء كثيرة".

لقد عملنا كثيرًا وكان لدينا الكثير من الصبر . لقد بدأنا الموسم بالقليل من الصعوبات ، لكن عليك أن تكون هادئًا".
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