سواريز وراموس معلما فالفيردي.. نجم ريال مدريد يكرر ما فعله زميله ومواطنه





تمكن ريال مدريد من حسم لقب السوبر الإسباني اليوم الأحد، بالفوز على جاره وغريمه أتليتيكو مدريد بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبرزت لقطة عرقلة لاعب وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي لنجم أتليتيكو مدريد ألفارو موراتا وهو منفرد تماماً بمرمى الحارس تيبو كورتوا، لينال البطاقة الحمراء وينقذ فريقه من هدف قاتل، كان سيهدي البطولة لفريق أتليتيكو مدريد.

وكرر الإوروجواياني فالفيردي لقطة مواطنه لويس سواريز في كأس العالم 2010 ضد غانا، حين تعمد لمس الكرة بيده في آخر دقائق الوقت الإضافي في مباراة دور الـ 8 ضد غانا، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي إبتسمت لأوروجواي.

وتكرر المشهد في ملعب سان سيرو أمام أتليتيكو مدريد أيضاً في نهائي دوري أبطال أوروبا 2016، حين كان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق يسيطر على الموقف.

وقام سيرجيو راموس بمنع هجمة مرتدة في وسط الملعب، قادها البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، ليقوم الحكم بمنحه البطاقة الصفراء فقط، ويحافظ على النتيجة قبل أن يلجأ الفريقيان للوقت الإضافي ومن ثم ركلات الترجيح التي إبتسمت للنادي الملكي.