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عمرو أديب: ليبيا هتكون فيتنام الجديدة للأتراك

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:26 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على دعوة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، خلال زيارته لمجلس النواب المصري بشأن إمكانية دعوة الجيش المصري للتدخل في ليبيا إذا تطلب الأمر: "السؤال اللي كل الناس بتسأله مصر هتحارب.. ولو هتحارب هيكون إزاي، إيه المبرر".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الوضع في ليبيا معقدا، وليس سهلا، منوها بأن هناك قوى أخرى على الأرض تتعامل في ليبيا، مضيفا: "ناس معاها سلاح، ومعاهم تمويل".

وأضاف أن تدخل تركيا في ليبيا ليس نزهة، ويمكن أن ليبيا فيتنام الجديدة للأتراك، معتبرا أن دخول المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، في المفاوضات يأتي من مركز قوة، معلقا: "حفتر وقواته جوا العاصمة".
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الكلمات المفتاحية

المشير خليفه حفتر التدخل في ليبيا

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