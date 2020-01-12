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محافظ البحر الأحمر يوجه بتركيب أجهزة تتبع للمراكب العاملة

الأحد 12/يناير/2020 - 11:45 م
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اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى
محمد طه
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وجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتركيب جهاز تتبع (GPS) بالمراكب العاملة بقطاع المحافظة، لتتمكن الجهات من العثور عليهم فى حالة تعرضهم لأى مواقف صعبة لإنقاذهم على وجه السرعة.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع وزارة الدفاع والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ليتم تركيب جهاز التتبع بجميع المراكب لسهولة تتبعها وإنقاذ طاقم العمل والركاب للحفاظ على حياتهم.

وأشار حنفى أنه إثر فقدان الصيادين الأربعة اتضح تعرض الصيادين للخطر فى ظل عدم وجود أجهزة تتبع، ومن هنا أمر بالعمل على تركيب الأجهزة لتكون متصلة بغرفة عمليات المحافظة لاتخاذ اللازم فى حالة الإبلاغ عن اى خطر يواجه تلك المراكب.
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