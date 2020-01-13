محدث.. أسعار العملات اليوم الإثنين 13-1-2020
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
سعر دولار أمريكي
|
15.8778
|
16.0055
|
سعر يورو
|
17.6562
|
17.8046
|
سعر جنيه إسترليني
|
20.7349
|
20.9128
|
سعر فرنك سويسري
|
16.3218
|
16.4615
|
100 سعر ين ياباني
|
14.5016
|
14.6223
|
سعر ريال سعودي
|
4.2421
|
4.2666
|
سعر دينار كويتي
|
52.3244
|
52.7626
|
سعر درهم اماراتي
|
4.3223
|
4.3579
|
سعر اليوان الصيني
|
2.2943
|
2.3137
|
البنك
|
سعر شراء الدولار
|
سعر بيع الدولار
|
سعر الدولار في البنك
المركزي
|
15.8778
|
16.0055
|
سعر الدولار في البنك
الأهلي
|
15.91
|
16.01
|
سعر الدولار في بنك مصر
|
15.91
|
16.01
|
سعر الدولار في بنك
القاهرة
|
15.91
|
16.01
|
سعر الدولار في بنك
قناة السويس
|
15.98
|
16.08
|
سعر الدولار في العربي
الأفريقي
|
15.89
|
15.99
|
سعر الدولار في بنك
بلوم
|
15.91
|
16.01
|
سعر الدولار في أبوظبي
الإسلامي
|
15.96
|
16.06
|
سعر الدولار في بنك SAIB
|
15.94
|
16.04
|
سعر الدولار في بنك مصر
إيران
|
15.90
|
16
|
سعر الدولار في بنك HSBC
|
15.89
|
15.99
|
سعر الدولار في المصرف
العربي
|
15.90
|
16
|
سعر الدولار في الكويت
الوطني
|
15.91
|
16.01
|
سعر الدولار في بنك عودة
|
15.9
|
16
|
سعر الدولار في بنك المشرق
|
15.9
|
16
|
سعر الدولار في بنك التعمير
والإسكان
|
15.91
|
16.01
|
سعر الدولار في البنك الاهلي
الكويتي
|
15.90
|
16
|
سعر الدولار في المصرف
المتحد
|
15.88
|
15.98
|
سعر الدولار في البنك المصري
الخليجي
|
15.89
|
15.99
|
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|
15.94
|
16.04
|
سعر الدولار في البنك التجاري
الدولي
|
15.89
|
15.99
|
سعر الدولار في بنك كريدي
أجريكول
|
15.89
|
15.99