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محدث.. أسعار العملات اليوم الإثنين 13-1-2020

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:10 ص
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أسعار العملات
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع سعر الدولار عن الـ 16 جنيه في سعر البيع لأول مرة منذ عامين، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.

أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري



متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.8778 جنيهًا للشراء 16.0055 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.6562 جنيهًا للشراء 17.8046 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7349 جنيهًا للشراء 20.9128 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.3218 جنيهًا للشراء 16.4615 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.5016 جنيهًا للشراء 14.6223 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2321 جنيهًا للشراء 4.2666 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.3244 جنيهًا للشراء 52.7626 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3223 جنيهًا للشراء 4.3579 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2943 جنيهًا للشراء 2.3137 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

سعر دولار أمريكي

15.8778

16.0055

سعر يورو

17.6562

17.8046

سعر جنيه إسترليني

20.7349

20.9128

سعر فرنك سويسري

16.3218

16.4615

100 سعر ين ياباني

14.5016

14.6223

سعر ريال سعودي

4.2421

4.2666

سعر دينار كويتي

52.3244

52.7626

سعر درهم اماراتي

4.3223

4.3579

سعر اليوان الصيني

2.2943

2.3137


أسعار الدولار في البنوك

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.8778

16.0055

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.91

16.01

سعر الدولار في بنك مصر

15.91

16.01

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.91

16.01

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.98

16.08

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.89

15.99

سعر الدولار في بنك بلوم

15.91

16.01

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.96

16.06

سعر الدولار في بنك SAIB

15.94

16.04

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.90

16

سعر الدولار في بنك HSBC

15.89

15.99

سعر الدولار في المصرف العربي

15.90

16

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.91

16.01

سعر الدولار في بنك عودة

15.9

16

سعر الدولار في بنك المشرق

15.9

16

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.91

16.01

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.90

16

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.88

15.98

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.89

15.99

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.94

16.04

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.89

15.99

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.89

15.99


أسعار الريال السعودي في مصر

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.24  جنيه للشراء 
4.27  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.23  جنيه للشراء.
4.27  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.23  جنيه للشراء.
4.27  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.18  جنيه للشراء.
4.31  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.21  جنيه للشراء
4.26  جنيه للبيع 


سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.22  جنيه للشراء
4.26 جنيه للبيع 

 
سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.23 جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى
 
4.21 جنيه للشراء مقابل 4.22 جنيه
4.26 جنيه للبيع مقابل 4.27 جنيه

 
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
4.23 جنيه للشراء
4.28 جنيه للبيع.



 سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان
 
4.19 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع. 

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