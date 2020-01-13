محدث.. أسعار العملات اليوم الإثنين 13-1-2020





أسعار العملات اليوم





تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع سعر الدولار عن الـ 16 جنيه في سعر البيع لأول مرة منذ عامين، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.





أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري













متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.8778 جنيهًا للشراء 16.0055 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6562 جنيهًا للشراء 17.8046 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 20.7349 جنيهًا للشراء 20.9128 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.3218 جنيهًا للشراء 16.4615 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.5016 جنيهًا للشراء 14.6223 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2321 جنيهًا للشراء 4.2666 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.3244 جنيهًا للشراء 52.7626 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3223 جنيهًا للشراء 4.3579 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2943 جنيهًا للشراء 2.3137 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر

العملة شراء بيع سعر دولار أمريكي 15.8778 16.0055 سعر يورو 17.6562 17.8046 سعر جنيه إسترليني 20.7349 20.9128 سعر فرنك سويسري 16.3218 16.4615 100 سعر ين ياباني 14.5016 14.6223 سعر ريال سعودي 4.2421 4.2666 سعر دينار كويتي 52.3244 52.7626 سعر درهم اماراتي 4.3223 4.3579 سعر اليوان الصيني 2.2943 2.3137







أسعار الدولار في البنوك





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.8778 16.0055 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.91 16.01 سعر الدولار في بنك مصر 15.91 16.01 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.91 16.01 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.98 16.08 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.89 15.99 سعر الدولار في بنك بلوم 15.91 16.01 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.96 16.06 سعر الدولار في بنك SAIB 15.94 16.04 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.90 16 سعر الدولار في بنك HSBC 15.89 15.99 سعر الدولار في المصرف العربي 15.90 16 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.91 16.01 سعر الدولار في بنك عودة 15.9 16 سعر الدولار في بنك المشرق 15.9 16 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.91 16.01 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.90 16 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.88 15.98 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.89 15.99 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.94 16.04 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.89 15.99 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.89 15.99









أسعار الريال السعودي في مصر





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.24 جنيه للشراء 4.27 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.23 جنيه للشراء. 4.27 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.23 جنيه للشراء. 4.27 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.18 جنيه للشراء. 4.31 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.21 جنيه للشراء 4.26 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.22 جنيه للشراء 4.26 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.23 جنيه للشراء. 4.27 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى 4.21 جنيه للشراء مقابل 4.22 جنيه 4.26 جنيه للبيع مقابل 4.27 جنيه

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.23 جنيه للشراء 4.28 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.19 جنيه للشراء. 4.28 جنيه للبيع.



