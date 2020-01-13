أديب عن الطريق الدائري: "قهر كل الوزراء".. ووزير النقل يرد

طالب الإعلامي عمرو أديب، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتطوير الطريق الدائري، قائلا: "الطريق ده قهر كل وزراء النقل".





من ناحيته، عقب "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "لن أتركه يقهرني، ومش هخيب ظنك فيا"، فقال "أديب": "أملي في حضرتك كبير".





وأوضح وزير النقل، أنه تواصل مع رئيس الوزراء وتم تخصيص اعتمادات لتطوير الطريق الدئري بالتعاون مع البنوك المصرية، معلنا أنه سيكون 7 حارات، معقبا: "الطريق الدائري سيكون مفخرة لكل المصريين"، كاشفا أنه سيتم إنفاق 4 مليار جنيه على الطريق الدائري خلال عامين ماليين.



