عاجل.. أول تعليق من زيدان عقب تتويج ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني

عبر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح والتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.



وتوج ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون



وقال زيدان في تصريحات عقب نهاية المباراة :"قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق يصعب أدق التفاصيل على أرض الملعب".



وأضاف :"والروح متواجدة دائما في اللاعبين ولا تتمثل في شخص زيدان فقط".



وتابع :"المباراة جميعها كانت صعبة وأتلتيكو مدريد فريق صعب وتنافسي لكننا أمنا بكل الإمكانيات التي نملكها وقدمنا أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الانتصار وحصد الفوز".



وزاد :"لم أحسب أنني فزت بـ9 نهائيات قبل ذلك، ولكن كل مباراة أخوضها بمثابة لقب".



وأتم حديثه :"ريال مدريد بشكل عام يفرض علينا الفوز بأي بطولة وزيادة رصيد الفريق الملكي من البطولات".



