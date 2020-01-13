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أسعار الدولار اليوم الإثنين 13-1-2020.. وحراك سلبي في سعر العملة الأمريكية

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم:

تشهد أسعار الدولار حالة من الحراك خلال الأسبوع الجاى حيث بدأت التعاملات بخسارة 4 قروش أمام الجنيه أمس الأحد، لتستقر فى مستهل التعاملات اليوم الإثنين، وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأمريكية لحظة بلحظة.


خسائر الدولار في العام الماضي

بلغت خسائر أسعار الدولار خلال العام الماضي نحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 %، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


أسعار الدولار في 2020:

توقعت وكالة بلومبرج الأمريكية، وجود مصر على رأس قائمة أكثر الدول الأفريقية المفضلة للاستثمار لدي الأجانب، وهو ما سيساعد على  تحقيق الدولار مزيد من التراجعات أمام الجنيه في 2020.


وأوضحت "بلومبرج" في تقريرا لها عن أداء الاقتصاد المصري استعرضته وزارة المالية ، أن تفضيل المستثمرون الأجانب الاستثمار في مصر من خلال إقبالهم على الاستثمار في محفظة الأوراق المالية دليل على ثقتهم في الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الأصلاح الاقتصادي.


وبلغ إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين نهاية يوليو 2019 نحو 16.5 مليار دولار.


وكشفت " بلومبرج"، أن الجنيه المصري من أفضل العملات اداء علي مستوي العالم وارتفع مقابل الدولار بنسبة 12% خلال عام 2019 مسجلا اقوي اداء له في  25 عام.

سجلت أسعار الدولار انخفاضات جديدة الأسبوع المصري بكسرها مستويات 16 جنيه ليصل إلى 15.98 جنيه وهو أدني مستوي منذ بداية برنامج الأصلاح الاقتصادي.

وتوقعت "بلومبرج" أن يشهد الجنيه تراجعات مقابل الدولار  بنسبة 4.5% خلال عام 2020؛ ليسجل 15.35 جنيه.


أسعار الدولار في البنوك

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.8778

16.0055

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.91

16.01

سعر الدولار في بنك مصر

15.91

16.01

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.91

16.01

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.98

16.08

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.89

15.99

سعر الدولار في بنك بلوم

15.91

16.01

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.96

16.06

سعر الدولار في بنك SAIB

15.94

16.04

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.90

16

سعر الدولار في بنك HSBC

15.89

15.99

سعر الدولار في المصرف العربي

15.90

16

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.91

16.01

سعر الدولار في بنك عودة

15.9

16

سعر الدولار في بنك المشرق

15.9

16

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.91

16.01

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.90

16

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.88

15.98

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.89

15.99

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.94

16.04

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.89

15.99

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.89

15.99
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