أسعار الدولار اليوم الإثنين 13-1-2020.. وحراك سلبي في سعر العملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم:

تشهد أسعار الدولار حالة من الحراك خلال الأسبوع الجاى حيث بدأت التعاملات بخسارة 4 قروش أمام الجنيه أمس الأحد، لتستقر فى مستهل التعاملات اليوم الإثنين، وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأمريكية لحظة بلحظة.

خسائر الدولار في العام الماضي





بلغت خسائر أسعار الدولار خلال العام الماضي نحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 %، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.









أسعار الدولار في 2020:





توقعت وكالة بلومبرج الأمريكية، وجود مصر على رأس قائمة أكثر الدول الأفريقية المفضلة للاستثمار لدي الأجانب، وهو ما سيساعد على تحقيق الدولار مزيد من التراجعات أمام الجنيه في 2020.









وأوضحت "بلومبرج" في تقريرا لها عن أداء الاقتصاد المصري استعرضته وزارة المالية ، أن تفضيل المستثمرون الأجانب الاستثمار في مصر من خلال إقبالهم على الاستثمار في محفظة الأوراق المالية دليل على ثقتهم في الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الأصلاح الاقتصادي.









وبلغ إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين نهاية يوليو 2019 نحو 16.5 مليار دولار.









وكشفت " بلومبرج"، أن الجنيه المصري من أفضل العملات اداء علي مستوي العالم وارتفع مقابل الدولار بنسبة 12% خلال عام 2019 مسجلا اقوي اداء له في 25 عام.





سجلت أسعار الدولار انخفاضات جديدة الأسبوع المصري بكسرها مستويات 16 جنيه ليصل إلى 15.98 جنيه وهو أدني مستوي منذ بداية برنامج الأصلاح الاقتصادي.



