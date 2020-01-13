وزير النقل: 22 مليار جنيه ميزانية تطوير الطرق في مصر



وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه أراد أن يتفقد الطريق لمعرفة سبب الحادث، مؤكدا أن الطريق ليس له علاقة بالحادث، وإنما هناك عوامل جوية كالأمطار أثرت على الوضع.



ولفت إلى أن تكلفة تطوير الطرق تصل إلى 22 مليار جنيه من ميزانية الدولة والموارد الذاتية للوزارة من حصيلة الإعلانات والرسوم على الطرق.



وشدد وزير النقل، على ضرورة الحفاظ على حرم الطرق، معقبا: "آن الآوان نحافظ على الطرق، ونعرف أنها مصلحتنا كلنا".



قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تفقد اليوم الطريق الدولي الساحلي الذي وقعت عليه حادثة منذ أيام وراح ضحيتها 22 مواطنا، معقبا: "أي حادثة تحصل عليه حادثة يقولوا عليه طريق الموت".