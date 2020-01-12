فرج عامر: سموحة "بريء" من أزمة صدقي والاخير يرد: "أنا مش صغير عشان أهرب"









أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن رحيل حمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق، عن تدريب الهلال السوداني ليس بسبب التعاقد مع النادي السكندري.



وقال عامر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " صدقي وصل مصر اليوم وعلى الفور تم التعاقد معه"



واكد : كنت اعلم ان لديه ظروف معينة مع النادي السوداني تمنعه من الاستمرار، ولكن رحيله عن الفريق السوداني ليس بسبب الانضمام لسموحة.



واتم كلماته : صدقي تحدث مع رئيس نادي الهلال السوداني وابلغه بأنه لن يستمر، وبعد ذلك انضم لنا.



وقال حمادة صدقي : لم أهرب من تدريب الهلال أنا مش صغير علشان يقول عليا كده".

وتابع أنه سيقرأ بيان الهلال جيدا للرد عليه بالشكل اللائق، مشيرًا إلى أنه تحدث قبل مفاوضات سموحة مع رئيس الهلال ليشتكي له من بعض الأمور التي لا ترضيه داخل الفريق، وأبلغه بالرحيل بسبب عدم وجود حلول جذرية لهذه الأمور.



واردف: مازلنا في مرحلة تفاوض مع الهلال لكن سموحة ليس طرفًا في الأمر".



وواصل: "سموحة اعتبره مثل بيتي"، معترفًا بوجود مفاوضات ودية مع النادي الأزرق بعيدًا عن فرج عامر رئيس سموحة.



واكد "إذا كان الأمر مرتبطا بالأهلي فكان الأجدر بي الاستمرار مع الهلال ".



واتم: "هذا حديث مثير للسخرية، وإذا كان هذا هو تفكير من يردد ذلك فاعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح".



