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الجيش الليبي: لسنا دعاة حرب

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:04 ص
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اللواء خالد المحجوب
اللواء خالد المحجوب
أمنية فوزي
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أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أنه لا بد أن يعلم الجميع أن المعركة في ليبيا صراع مصالح بين دول متعددة.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأحد، أن جماعة الإخوان الإرهابية هي من تقود قطر وتركيا في ليبيا، متابعًا: "فككنا أسلحة الميليشات الإرهابية في ليبيا".

واستكمل: "لسنا دعاة حرب في الأساس"، مؤكدًا أن الحرب لم تنته بمجرد الاستجابة لقرار وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن الميليشيات ليس لديها قدرة على القتال، والدعم التركي هو من جعلهم باقون حتى الآن.


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