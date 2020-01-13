أسعار الذهب اليوم الإثنين 13-1-2020.. وتوقعات بتراجع أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم





استقرت أسعار الذهب في مستهل أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، مع توقعات بتراجع المعدن الأصفر في منتصف التعاملات مع استمرار حالة التذبذب، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 603.03 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 703.54 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 804.03 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,628 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





تراجعت أسعار الذهب بنحو 8 جنيهات للجرام ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 603.03 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 703.54 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 804.03 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,628 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 789 إلى 791 عيار 22 723 إلى 725 عيار 21 690 إلى 692 عيار 18 591 إلى 593 عيار 14 460 إلى 461 عيار 12 394 إلى 395 الاونصة 24.525 إلى 24.596 الجنيه الذهب 5,520 إلى 5,536 الكيلو 788.571 إلى 790.857 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 804.03جنيه 50.26 $ سعر الذهب عيار 22 737.03جنيه 46.07 $ اسعار الذهب عيار 21 703.54جنيه 43.98 $ اسعار الذهب عيار 18 603.03جنيه 37.70 $ سعر الذهب عيار 14 469.02جنيه 29.32 $ سعر الذهب عيار 12 402.02جنيه 25.13 $ سعر الذهب عيار 9 301.51جنيه 18.85 $ اسعار أوقية الذهب 25,005 جنيه 1,563 $ اسعار جنيه الذهب 5,628 جنيه 351.83 $ اسعار كيلو الذهب 804,032 جنيه 50,260 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 12 يناير 804.03 703.54 603.03 469.02 402.02 11 يناير 804.03 703.56 603.03 469.02 402.02 10 يناير 803.04 702.67 602.29 468.44 401.52 9 يناير 797.82 698.11 598.11 465.40 398.91 8 يناير 805.38 704.72 604.04 469.81 402.69 7 يناير 812.78 711.20 609.59 474.12 406.39 6 يناير 807.92 706.95 605.95 471.29 403.29 5 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 4 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 3 يناير 799.14 699.26 599.36 466.17 399.57 2 يناير 788.28 689.76 591.22 459.83 394.14 1 يناير 783.11 685.24 587.24 456.81 391.55 31 ديسمبر 783.68 685.74 587.77 457.15 391.84 30 ديسمبر 781.66 683.97 586.97 455.97 390.83 29 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 28 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 27 ديسمبر 779.10 682.73 584.34 454.48 389.55 26 ديسمبر 779.82 682.36 584.87 454.89 389.91 25 ديسمبر 774.61 677.80 580.97 451.86 387.31 24 ديسمبر 774.46 677.67 580.86 451.77 387.23 23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43 22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48 21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48 20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48 19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80 18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11 17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52



