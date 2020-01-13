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أسعار الذهب اليوم الإثنين 13-1-2020.. وتوقعات بتراجع أسعار الذهب

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب في مستهل أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، مع توقعات بتراجع المعدن الأصفر في منتصف التعاملات مع استمرار حالة التذبذب، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  603.03 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 703.54 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 804.03 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,628 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب بنحو 8 جنيهات للجرام ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  603.03 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر703.54 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر804.03 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,628 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

789 إلى 791

عيار 22 

723 إلى 725

عيار 21

690 إلى 692

عيار 18

591 إلى 593

عيار 14

460 إلى 461

عيار 12

394 إلى 395

الاونصة

24.525 إلى 24.596

الجنيه الذهب

5,520 إلى 5,536

الكيلو

788.571 إلى 790.857

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 804.03جنيه      

 50.26 $

سعر الذهب عيار 22

 737.03جنيه

 46.07 $

اسعار الذهب عيار 21

703.54جنيه       

43.98 $

اسعار الذهب عيار 18

 603.03جنيه

37.70 $

سعر الذهب عيار 14

469.02جنيه

29.32 $

سعر الذهب عيار 12

402.02جنيه

25.13 $

سعر الذهب عيار 9

301.51جنيه

18.85 $

اسعار أوقية الذهب

25,005 جنيه

1,563 $

اسعار جنيه الذهب

5,628 جنيه

351.83 $

اسعار كيلو الذهب

804,032 جنيه

50,260 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

12 يناير

804.03

703.54

603.03

469.02

402.02

11 يناير

804.03

703.56

603.03

469.02

402.02

10 يناير

803.04

702.67

602.29

468.44

401.52

9 يناير

797.82

698.11

598.11

465.40

398.91

8 يناير

805.38

704.72

604.04

469.81

402.69

7 يناير

812.78

711.20

609.59

474.12

406.39

6 يناير

807.92

706.95

605.95

471.29

403.29

5 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

4 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

3 يناير

799.14

699.26

599.36

466.17

399.57

2 يناير

788.28

689.76

591.22

459.83

394.14

1 يناير

783.11

685.24

587.24

456.81

391.55

31 ديسمبر

783.68

685.74

587.77

457.15

391.84

30 ديسمبر

781.66

683.97

586.97

455.97

390.83

29 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

28 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

27 ديسمبر

779.10

682.73

584.34

454.48

389.55

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52

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