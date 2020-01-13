أسعار الذهب اليوم الإثنين 13-1-2020.. وتوقعات بتراجع أسعار الذهب
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
789 إلى 791
|
عيار 22
|
723 إلى 725
|
عيار 21
|
690 إلى 692
|
عيار 18
|
591 إلى 593
|
عيار 14
|
460 إلى 461
|
عيار 12
|
394 إلى 395
|
الاونصة
|
24.525 إلى 24.596
|
الجنيه الذهب
|
5,520 إلى 5,536
|
الكيلو
|
788.571 إلى 790.857
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
804.03جنيه
|
50.26 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
737.03جنيه
|
46.07 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
703.54جنيه
|
43.98 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
603.03جنيه
|
37.70 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
469.02جنيه
|
29.32 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
402.02جنيه
|
25.13 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
301.51جنيه
|
18.85 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
25,005 جنيه
|
1,563 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,628 جنيه
|
351.83 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
804,032 جنيه
|
50,260 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
12 يناير
|
804.03
|
703.54
|
603.03
|
469.02
|
402.02
|
11 يناير
|
804.03
|
703.56
|
603.03
|
469.02
|
402.02
|
10 يناير
|
803.04
|
702.67
|
602.29
|
468.44
|
401.52
|
9 يناير
|
797.82
|
698.11
|
598.11
|
465.40
|
398.91
|
8 يناير
|
805.38
|
704.72
|
604.04
|
469.81
|
402.69
|
7 يناير
|
812.78
|
711.20
|
609.59
|
474.12
|
406.39
|
6 يناير
|
807.92
|
706.95
|
605.95
|
471.29
|
403.29
|
5 يناير
|
800.95
|
700.85
|
600.72
|
467.22
|
400.48
|
4 يناير
|
800.95
|
700.85
|
600.72
|
467.22
|
400.48
|
3 يناير
|
799.14
|
699.26
|
599.36
|
466.17
|
399.57
|
2 يناير
|
788.28
|
689.76
|
591.22
|
459.83
|
394.14
|
1 يناير
|
783.11
|
685.24
|
587.24
|
456.81
|
391.55
|
31 ديسمبر
|
783.68
|
685.74
|
587.77
|
457.15
|
391.84
|
30 ديسمبر
|
781.66
|
683.97
|
586.97
|
455.97
|
390.83
|
29 ديسمبر
|
779.75
|
682.30
|
584.82
|
454.86
|
389.88
|
28 ديسمبر
|
779.75
|
682.30
|
584.82
|
454.86
|
389.88
|
27 ديسمبر
|
779.10
|
682.73
|
584.34
|
454.48
|
389.55
|
26 ديسمبر
|
779.82
|
682.36
|
584.87
|
454.89
|
389.91
|
25 ديسمبر
|
774.61
|
677.80
|
580.97
|
451.86
|
387.31
|
24 ديسمبر
|
774.46
|
677.67
|
580.86
|
451.77
|
387.23
|
23 ديسمبر
|
766.87
|
671.02
|
575.16
|
447.34
|
383.43
|
22 ديسمبر
|
762.95
|
667.60
|
572.60
|
445.06
|
381.48
|
21 ديسمبر
|
762.95
|
667.60
|
572.22
|
445.06
|
381.48
|
20 ديسمبر
|
762.60
|
667.29
|
571.96
|
444.85
|
381.48
|
19 ديسمبر
|
763.60
|
668.16
|
572.71
|
445.43
|
381.80
|
18 ديسمبر
|
762.23
|
666.96
|
571.68
|
444.63
|
381.11
|
17 ديسمبر
|
761.04
|
665.92
|
570.79
|
443.94
|
380.52