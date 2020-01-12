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خالد عجاج يُقدم العزاء في والد إيهاب توفيق (صور)

الأحد 12/يناير/2020 - 11:33 م
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خالد عجاج
خالد عجاج
ريهام كمال تصوير عبد الحافظ حمدي
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قدم المطرب الكبير خالد عجاج، واجب العزاء في والد الفنان إيهاب توفيق، الذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي، قاعة الصفا بمنطقة التجمع الخامس.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، والرياضة، والإعلام، والسياسة حضور عزاء والد إيهاب توفيق، ومواساته والوقوف بجانبه في مصابه الأليم.

وتوفى والد إيهاب توفيق، بالإختناق نتيجة إندلاع النيران في فيلته بمنطقة مدينة نصر في صباح يوم الخميس الماضي ووصلت 8 سيارات إطفاء بعد بلاغًا تلقوه بحدوث حريق.

ومن الجدير بالذكر أن كشفت التحقيقات الأولية عن حدوث ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية بالطايق من الفيلا أدت إلى إشتعال النيران، ولقى والد إيهاب توفيق مصرعه نتيجة الإختناق.
خالد عجاج يُقدم العزاء في والد إيهاب توفيق (صور)
خالد عجاج يُقدم العزاء في والد إيهاب توفيق (صور)
خالد عجاج يُقدم العزاء في والد إيهاب توفيق (صور)
خالد عجاج يُقدم العزاء في والد إيهاب توفيق (صور)
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