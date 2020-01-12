سفارة فلسطين بالقاهرة تفتتح أسبوع الفيلم الفلسطيني الرابع

افتتحت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، مساء يوم الأحد " أسبوع الفيلم الفلسطيني " في دورته الرابعة بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ا.د فتحي عبد الوهاب، وحشد من الفنانيين والمخرجين والنقاد والإعلاميين وأبناء الجالية الفلسطينية بسينما الهناجر.



وألقى السفير دياب اللوح كلمته الافتتاحية التي أكد فيها على قيمة الفن السابع والسينما الفلسطينية لرصد القضايا الوطنية الفلسطينية بلغة سينمائية معاصرة لتعكس حياة الفلسطيني اليومية وانعكاس القضايا السياسية على تفاصيله الاجتماعية ؛ مؤكدا أن صناعة السينما بالعالم نشأت في ظروف مستقرة لكن الظروف السياسية لعبت دورها في سينما فلسطين لترسم شكلا اخر متقطعا لها بداية من ثلاثينيات القرن الماضي حتى اللحظة، وثمن التعاون والاحتضان من قبل وزارة الثقافة المصرية ممثلة في معالي الوزيرة د.ايناس عبد الدايم وصندوق التنمية الثقافية ممثلة في رئيسها د.فتحي عبد الوهاب، وكذلك تعاون الجهات الفلسطينية من هيئة الاذاعة والتلفزيون ووزارتي الاعلام والثقافة الفلسطينية لتصنع هذا الحدث القيم ؛ وأعرب عن جزيل شكره وعرفانه لأرض الكنانة مصر التي لطالما احتوت قضيتنا الفلسطينية العادلة منذ ازل التاريخ على كافة الصعد.





وثمن د.فتحي عبد الوهاب في كلمته على أهمية السينما الفلسطينية في نقل طبيعة الحياة بفلسطين للعالم الخارجي مما يسهم في الدفاع عن قضاياها بالقوى الناعمة التي تصل إلى قلوب الجماهير.



وأكد مستشار سفارة دولة فلسطين ناجي الناجي أن فعالية أسبوع السينما الفلسطينية في دورته الرابعة الحالية تنظمها السفارة إيمانًا بقيمة الفن في ترسيخ الرواية الفلسطينية ؛ لتعكس حياة الفلسطينيين اليومية وتأثير الاحتلال على الواقع الانساني والاجتماعي على كافة مناحي الحياة والتصدى لمحاولات الاحتلال طمس الحقيقية وتزييف التاريخ.



وقام السفير دياب اللوح بتكريم عدد من المخرجين والفنانيين نظير جهودهم الفنية التي قدموها لصالح القضية الفلسطينية وهم المخرج المصري عمر عبد العزيز، المخرج المصري مسعد فودة، ومدير التصوير سمير فرج، المخرجة الفلسطينية خديجة حباشنة، المخرج الفلسطيني فايق جرادة.



وتضمن حفل الافتتاح افتتاح معرضا لبوسترات وملصقات ومطبوعات السينما الفلسطينية التي تعكس أرشيف السينما الفلسطينية منذ الخمسينات حتى الأفلام المشاركة، وكذلك عروض دبكة فلسطينية لفرقة إيلياء للتراث والفنون، وعرض فيلم الافتتاح "الدرس الأول " للمخرجة الفلسطينية عرين عمري.



ويستمر جدول العروض حتى يوم الأربعاء الخامس عشر من يناير بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث يشهد الأسبوع عرض قرابة خمسة وعشرين فيلما، بالإضافة إلى ندوتين أحدها يوم الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءا حول "وحدة أفلام فلسطين خمسون عاما من سينما الصمود والتوثيق " تشارك فيها المخرجة خديجة حباشنة والسيناريست وليد سيف، وندوة يوم الثلاثاء حول "دور المؤسسات الرسمية والخاصة في دعم الانتاج السينمائي الفلسطيني " تشارك فيها الكاتبة نداء يونس والمخرج فايق جرادة والناقد سيد سلام.





ويتضمن جدول عروض الأفلام التي تبدأ من الثالثة عصرا يوميا وحتى السابعة مساءً كل من فيلم (تـوتـر) رشيد مشهراوي، (خمس دقائق) لأحمد البرغوثي، (قوت الحمام) لبهاء أبو شنب، (أكبر من الأزقة) لأحمد صالح، (جــدل) لفايق جرادة، (رزان أثر الفراشة) إياد الأسطل، (زيارة) نور أبو غنية، (الأخوين لاما) رائد دزدار،(مروان) أحمد البرغوثي، (في سياق آخر) رامي سمارة ـ معن ياسين،(الأغوار) عبد الباسط خلف ـ أحمد كيلاني، (اصطياد الأشباح) رائد أنضوني، (فلسطين في العين) مصطفى أبو علي، (جدران المخيم) تمارا أبو لبن، (صباح مش خير) لنا حجازي، (هو وأنا) إبراهيم حنظل،(دلــة قهوة) ثائر العزة،(المطلوبون 18) عامر شومالي،(الماسورة) سامي زعرور، (مشاهد من الاحتلال في غزة) مصطفى أبو علي، (أطفال ولكن) خديجة حباشنة، (منطقة ج ) صلاح أبو نعمة، (أمبيانس) وسام الجعفري، ويشهد ختام الأسبوع عرض فيلم ( ياطير الطاير) لهاني أبو أسعد.