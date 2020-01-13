وزير النقل مطالبا ركاب القطارات دفع التذاكر: "مش هحطها في جيبي"



وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، مخاطبا المواطن: "عشان أخدمك ساعدني، أطور وأحسن الأرصفة بدل ما تمشي عليه تتكعبل تقع تحت القطار".



وأضاف وزير النقل، أنه أعطى توجيهات لصرافي التذاكر أن يقبلوا استرجاع التذاكر مع إمكانية تحصيل غرامة، وذلك حتى لا يفتحوا الباب أمام السوق السوداء، متابعا: "استحملوني لحد ما تدخل القطارات الجديدة الخدمة، ومفيش راكب هيكون واقف".



شدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على ضرورة أن يسدد ركاب السكك الحديدية قيمة التذكرة، معقبا: "أنا باخد الأجرة عشان أخدم المواطن، مش هحطها في جيبي".