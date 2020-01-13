"المعاشات" تكشف تفاصيل مشروع ضم العلاوات الخمس (فيديو)

كشف إبراهيم أبوالعطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، تفاصيل مشروع ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن 2.5 من أصحاب المعاشات يستحقون العلاوات بتكلفة قدرها 8 مليارات جنيه.



وقال "أبوالعطا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إن أصحاب المعاشات سيحصلون على مستحقاتهم، لافتًا إلى أن المستحقين للعلاوات الذين خرجوا على المعاشات من بعد 2006 إلى 2015 أما الفترة التي قبلها حصلوا على مستحقاتهم.



وتابع الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات: "العلاوات وقفت تماما منذ 2015، بمعنى أن الذين خرجوا على المعاش بعدها سيكون لهم علاوات ولكن ثلاثة أو أربعة أو اثنين فقط.

