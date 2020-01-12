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سفيرة المملكة بواشنطن تأمر بإنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام "سفير2"

الأحد 12/يناير/2020 - 10:39 م
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سفيرة المملكة - الأميرة ريما بنت بندر
سفيرة المملكة - الأميرة ريما بنت بندر
الفجر السعودي
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وجهت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، مساء اليوم الأحد، بإنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام "سفير 2"، مؤكدة الحرص على سرعة خدمة الطلاب في الولايات المتحدة.

وأفادت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم، بأنها تتابع إنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام "سفير٢"، مشددة على حرص كافة الجهات على سرعة خدمة أبنائنا الطلاب في أمريكا.

وقالت سفارة المملكة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تتابع السفارة بتوجيه من سفيرة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، وبالتنسيق مع الملحقية الثقافية بواشنطن إنجاز كافة الطلبات العالقة بنظام سفير٢".

كما أكدت سفارة المملكة على حرص كافة الجهات على سرعة خدمة أبنائنا الطلاب في الولايات المتحدة، وما تبذله على مدار الساعة لإنجاز كافة الطلبات.

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