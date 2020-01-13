خالد الصاوي يشارك جمهوره بصورة نادرة برفقة عائلته عبر "إنستجرام"

يشارك الفنان خالد الصاوي جمهوره، صورة نادرة له برفقة عائلته، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" .





وعلق "الصاوي"علي الصورة:" ده اللي اسمه الحضن الأسري واحمد ربي وامتن لابي المرحوم وأمي المكرمة وأختي داليا اول جمهوري وهي الأصغر كمان" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .





يشار إلى أن خالد صالح انضم لأسرة "القاهرة كابول" مع فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي، والعمل من إخراج حسام على، وتأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج شركة سنرجي، ومن المقرر طرحه فى السباق الرمضاني القادم ٢٠٢٠، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي تشويقي، ويتناول ظاهرة الإرهاب التي انتشرت فى مجتمعاتنا العربية.