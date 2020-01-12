أخبار ريال مدريد: الريال سوبر إسبانيا وبرشلونة ينقض على صفقة الملكي والاقتراب من ضم نجم نابولي

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 12 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي برشلونة لخطف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي هدف الميرينجي في الصيف المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ريال مدريد يوجه صفعة لمانشستر يونايتد ويفوز بصفقة مميزة

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني تفوق بالفعل على غريمه مانشستر يونايتد، في سباق التعاقد مع لاعب مميز.





وأفادت صحيفة صن البريطانية، أن ريال مدريد اقترب من حسم صفقة النجم الدولي الهولندي دوني فان دي بيك لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي.





وذكرت الصحيفة البريطانية واسعة الإنتشار، أن النادي الملكي سيدفع مبلغ 47 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات دي بيك.





وسيوجه بذلك ريال مدريد صفعة قوية لمانشستر يونايتد، والذي يستهدف ضم اللاعب منذ الميركاتو الصيفي الماضي.





وكان أمام مانشستر يونايتد فرصة ذهبية للتوقيع مع دي بيك في الصيف الماضي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.





ويسعى المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير للتعاقد مع نجم جديد في وسط ميدان الفريق، في ظل إصابة الثنائي بول بوجبا وسكوت ماكتومناي.





ومن المقرر أن يتقاضى دوني فان دي بيك مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني في الإسبوع في عقده الجديد مع ريال مدريد.













- برشلونة يخطف كيليان مبابي من أنياب ريال مدريد

اقترب الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، من الرحيل عن تدريب الفريق خلال الساعات المقبلة، بسبب النتائج المُخيبة.





وأفادت تقارير صحفية، عن اقتراب تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لنادي السد القطري، من خلافة فالفيردي، خاصةً بعدما عقد جلسة مع أوسكار جراو والفرنسي إريك أبيدال وفد الفريق الكتالوني، واتفقا على كافة بنود التعاقد.





وفجر صحفي بصحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أنه بمجرد قدوم هيرنانديز لقيادة برشلونة، سيعمل على تحويل وجهة الفرنسي كيليان مبابي من ريال مدريد إلى كتالونيا، بالانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد فرانسيس أجيلار، أن مبابي قد يكون الصفقة الهدية التي سيمنحها هيرنانديز، للبلوجرانا، والعمل على تعطيل إنتقاله للغريم التقليدي.









- كاسيميرو يتحدى أتليتيكو مدريد بتصريحات نارية

وجه نجم الوسط البرازيلي الدولي، ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني كاسيميرو، قبيل مواجهة فريقه في نهائي كأس السوبر غداً ضد أتليتيكو مدريد.





وذكر كاسيميرو في تصريحاته، أن فريقه يعرف كيف يفوز بالمباريات النهائية، في إشارة لإنتزاع الريال لقبين مباشرين من جاره المدريدي في دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016.





وتحدث كاسميرو لقناة ريال مدريد قائلاً: " نعرف أن الفوز على أتليتيكو يحتاج للعديد من التضحيات، فهو فريق جيد".





وأضاف: " نحتاج غداً للسيطرة التامة على متوسط الميدان، واللعب المباشر والكثافة، الفريقان وصلا للنهائي بسبب تلك المزايا".





وواصل: " المباراة ستكون صعبة جداً على الطرفين، لكنها في نفس الوقت ستكون جميلة، نطمح في تحقيق الفوز".





وتابع: " أتليتيكو مدريد يعرف كيفية خوض النهائيات بشكل جدي، لكننا نعرف كيف نفوز بها".









- وجها لوجه.. لاعبو الريال وأتلتيكو الذين يكررون نهائي السوبر





خاض 8 لاعبين من فريق ريال مدريد الحالي، واثنان فقط من جاره أتلتيكو، اللذين سيتواجهان غداً الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني بمدينة جدة السعودية، نهائي نسخة 2014 التي كانت الوحيدة بين الفريقين في هذه البطولة وانتهت بتتويج "الروخيبلانكوس".





وفي أغسطس من ذلك العام، جمع نهائي كأس السوبر بين الأتلتي بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني،وريال مدريد تحت إمرة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.





وتواجه الفريقان في نهائي كأس السوبر بعدما حصد أتلتيكو لقب الدوري الإسباني لكرة القدم في حين توج الملكي بكأس الملك.





وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بتعادل الفريقين بهدف لمثله بعدما افتتح الكولومبي خاميس رودريجيز التسجيل (ق81) قبل أن يدرك الضيوف التعادل بعدها بسبع دقائق بفضل راؤول جارسيا.





في مباراة العودة التي أقيمت في معقل "الروخيبلانكوس"، فاز رجال سيميوني بهدف دون رد سجله الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بعد دقيقتين من بدء اللقاء.





وبالمقارنة بين نهائي نسخة 2014، ونهائي النسخة الحالية التي ستنحصر في مباراة واحدة، ما زال هناك 8 لاعبين من الريال موجودين بالفريق الحالي، وهم داني كارباخال، سرجيو راموس، مارسيلو، لوكا مودريتش، توني كروس، غاريث بيل، كريم بنزيما، وخاميس رودريغيز.





أما أتلتيكو فلم يتبق بين صفوفه من الذين توجوا بنسخة 2014، سوى كوكي ريسوريكثيون، وساؤول نيغيز.









- ريال مدريد يقترب من نجم نابولي

أصبح ريال مدريد قاب قوسين أو أدنى، من إبرام إتفاق مع نجم نادي نابولي الإيطالي ومتوسط ميدان منتخب إسبانيا فابيان رويز، لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأشار تقرير إيطالي أوردته شبكة كالتشيو ميركاتو، أن إدارة النادي الجنوبي، تنتظر عرضاً رسمياً من نظيرتها في ريال مدريد، لضم رويز في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأضافت كالتشيو ميركاتو، أن إدارة نابولي حددت مبلغ 70 مليون يورو، كحد أدنى للتخلي عن خدمات رويز.

ويعد نابولي بصدد ضم صفقتين جديدتين في وسط الملعب حالياً، وهما ستانيسلاف لوبوتكا لاعب سيلتا فيجو الإسباني، ودييجو ديمي لاعب لايبزج الألماني.





ويعد رويز ضمن قائمة المرشحين لعدة أندية، أبرزها برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.





أخبار ريال مدريد





- ريال مدريد يسابق الزمن لضم موهبة فلامنجو الشابة





أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع جميع الأطراف المعينة في صفقة البرازيلي الشاب راينير نجم فلامنجو ومتبقى فقط أن يجري راينير الفحوصات الطبية وأن يبلغ سن الرشد وذلك سيحدث في 19 من شهر يناير الحالي أي بعد أسبوع من الآن.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك سببان مهمان يجعلان ريال مدريد لا ينتظر حتى الصيف من أجل التوقيع مع راينير أولهما أن الأندية الكبيرة تراقب النجم الشاب منذ مدة على رأسها ليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.





أما السبب الثاني والأهم فهو أن الملكي يرغب في توفير بعض الملايين في الصفقة، حيث سترتفع قيمة الشرط الجزائي في عقد راينير من 30 مليون يورو في الوقت الحالي إلى 35 مليون يورو ابتداءً من شهر يوليو القادم وسيرتفع إلى 70 مليون يورو في صيف 2021 وبالتالي فإن الصفقة الآن لن تكلف النادي أكثر من 30 مليون يورو فقط.













- ريال مدريد ضد أتليتيكو مدريد في النهائيات .. تفوق طفيف للروخي بلانكو

يزدان ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لإستضافة ديربي مدريد بين الريال وجاره أتليتيكو مدريد، في نهائي كأس السوبر لإسبانية المقامة حالياً بالمملكة.





وتأهل طرفين للمباراة النهائية، بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا بثلاثية مقابل هدف، ومن ثم فوز أتليتيكو مدريد على برشلونة بثلاثية أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة.





وضرب الغريمان موعداً في نهائي البطولة مساء اليوم الأحد، في النسخة الأولى التي يلعب خلالها السوبر بمشركة أربعة أندية.

تواجه الفريقان من قبل في 9 مباريات نهائية على المستويين المحلي والأوروبي، فاز منها أتليتيكو مدريد بخمس نهائيات، مقابل 4 للنادي الملكي.









-ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد الفوز على أتليتكو بركلات الترجيح





توج فريق ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه، بعدما تغلب على فريق أتليتكو مدريد بنتيجة 4 /1 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب "الجوهرة المشعة" بالسعودية.





الشوط الأول:





سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأتليتكو، وكان النادي الملكي الاكثر استحواذا على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على المرمي، مع اعتماد الأتليتي على التأمين الدفاعي المحكم والهجمات المرتدة، والتي لم تسفر عن أي أهداف ايضًا.





وجاءت بداية الشوط الأول هجومية من جانب فريق ريال مدريد حيث حاول خطف هدف مبكر بتسديدة قوية من مودريتش تصدي لها الحارس أوبلاك، ورد الأتليتي بفرصة خطيرة بالدقيقة 13 بعدما ارتكب المدافع الإسباني سيرجيو راموس خطأ دفاعي كاد يكلف فريقه هدفًا بعدما استقبل جواو فيلكس الكرة بتسديدة قوية من خارط منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم.





وشهدت الدقيقة 19 تسديدة صاروخية من موراتا من خارج منطقة الجزاء علي يمين ثيبوه كورتوا لكن خارج الملعب.





استمرت المحاولات الهجومية من جانب الفريقين لكن دون فائدة بفضل التفوق الدفاعي للفريقين الريال وأتليتكو، كما انحصر اللعب فترات طويلة في منتصف الملعب، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.





الشوط الثاني:

شهدت بداية الشوط الثاني نشاط هجومي مكثف من جانب فريق ريال مدريد بحثا عن هدف التقدم، واستطاع الصربي لوكا يوفيتش اختراق دفاعات أتليتكو مدريد الحصينة لكنه لم ينجح في الوصول لمرمي الحارس "أوبلاك".





لجأ فريق ريال مدريد لسلاح التسديدات من خارج منطقة الجزاء بعدما يأس اللاعبين في فك طلاسم دفاع الأتليتي، وكادت تسديدات لاعبي الملكي أن تهدد مرمي أتليتكو لكن تألق حارس مرمي الفريق حال دون استقبال شباكه أي أهداف.





وشهدت الدقيقة 60 اصابة سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، بعد كرة مشتركة مع ألفارو موراتا، لكنه خرج وتلقي العلاج وعاد سريعا لاستئناف المباراةز.





وفي الدقيقة 66 تلقي اللاعب فالفيردي تمريرة رائعة من زميله كارفخال داخل منطقة جزاء الأتليتي أمام المرمي مباشرة لكنها سددها بشكل غير متقن ليضيع على فريقه فرصة هدف مؤكد.





وكاد ألفارو موراتا أن يخطف هدف لأتليتكو مدريد بالدقيقة 79 بعدما انفرد بالحارس كورتوا لكنه سددها قوية وتصدي لها حارس الريال وحولها لركلة ركنية.





واستمرت محاولات الفريقين لخطف هدف الفوز بالدقائق الأخيرة لكن لم تنجح محاولاتهما لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.





الأشواط الإضافية وركلات الترجيح:

اتجهت المباراة للأشواط الإضافية لتحديد بطل السوبر الإسباني، لكنها لم تشهد أي جديد على مستوي النتيجة حيث استمر التعادل السلبي مسيطرًا على أحداث اللقاء، بينما تعرض لاعب الريال فالفيردي للطرد بالدقيقة 115 بعد تدخل عنيف على ألفارو موراتا والذي كان قريبًا من تسجيل هدف للأتليتي بعد انفراد كامل بالمرمي.





ذهبت المباراة لركلات الترجيح لحسم اللقب بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وحسم فريق ريالم دريد المباراة لصالحه بالفوز بنتيجة 4 - 1 بعدما أضاع الأتليتي 3 ركلات، ليتوج الملكي بطلا لكأس السوبر الاسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه.