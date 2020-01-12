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موعد مباراة القمة والسوبر المصري بين الأهلي والزمالك

الأحد 12/يناير/2020 - 11:02 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلنت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بالإتفاق مع لجنة المسابقات بالجبلاية برئاسة حسام الزناتي عن موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك ومباراة القمة ببطولة الدوري المصري هذا الموسم.


وأكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم والذى تم إسناد له ملف مباراة السوبر بين بطل الدوري النادي الأهلي وبين بطل الكأس نادى الزمالك، يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، وستشهد المباراة تقنية حكم الفيديو "VAR".


بينما أعلنت أيضًا اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراة القمة الجديد بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري بعدما تم تأجيل اللقاء والذى كان مقرر إقامته يوم 19 فبراير على ستاد القاهرة الدولى بسبب مباراة السوبر.


وسيكون موعد مباراة الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري يوم 24 فبراير القادم بدلًا من يوم 19 فبراير على ستاد القاهرة الدولى.

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