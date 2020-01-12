جهود مكثفة لكشف غموض اختفاء ربة منزل 12 يومًا بقليوب

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية،من جهودها لكشف غموض إختفاء ربة منزل منذ 12 يوما وبرفقتها أبنها وابنتها الأطفال منذ 12 يوما في ظروف غامضة بقليوب ولم يعودوا لمنزلهم بعرب النجدي دائرة المركز حتي الان،وتحرر المحضر رقم 12 لسنة 2020 جنح مركز قليوب بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقي المقدم أسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب،بلاغا من هيثم ص عامل بجراج بإختفاء زوجته زينب م م س ربة منزل وبصحبتها أبنهما صبحى ه ص 5 سنوات وابنتهما هنا ص 3 سنوات ولم يتهم أحدًا على الفور تشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي حيث يجري تتبع خط سير الزوجة المختفية وأخر مشاهده لها قبل الإختفاء وسؤال شهود العيان والزوج والاسرة حول الواقعة.