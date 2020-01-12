حلمي عبدالباقي يواسي إيهاب توفيق في وفاة والده (صور)

قدم الفنان حلمي عبد الباقي، العزاء في والد إيهاب توفيق، الذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، والمجتمع، والإعلام، والرياضة.



وفي سياق منفصل توفى والد إيهاب توفيق، بالإختناق نتيجة إندلاع النيران في فيلته بمنطقة مدينة نصر في صباح يوم الخميس الماضي ووصلت 8 سيارات إطفاء بعد بلاغًا تلقوه بحدوث حريق.



ومن الجدير بالذكر، أن كشفت التحقيقات الأولية عن حدوث ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية بالطايق من الفيلا أدت إلى إشتعال النيران، ولقى والد إيهاب توفيق مصرعه نتيجة الإختناق.