Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد التتويج بالسوبر.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

الأحد 12/يناير/2020 - 10:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

استطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

وظل كلا الفريقين يهددان مرمى بعضهم البعض طوال المباراة وأضاعا العديد من الفرص ليظل التعادل السلبي مسيطر على المباراة لتدخل في الأشواط الإضافيه ولكن لم يسجل كلا الفريقين أي أهداف ليتم اللجوء إلى ركلات الجزاء.


وسجل نادي ريال مدريد أربع ركلات جزاء بينما سجل نادي أتلتيكو مدريد ركلة وحيده وأضاع ركلتين لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد.


وبهذه النتيجة يحصد نادي ريال مدريد بطولة كأس السوبر الإسباني بشكل رسمي على حساب نادي أتلتيكو مدريد.


موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد بعد ذلك لمواجهة نظيره نادي إشبيلية الإسباني يوم السبت القادم 18 يناير ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب سانتياجو برنابيو.

ترتيب نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق الملكي حتى الآن في بطولة الدوري متساويا في عدد النقاط مع نادي برشلونة صاحب الصدارة.

Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الاحد 12-1 / 2020 في نهائي السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة تحذيرية من لجنة التخطيط بالأهلي لـ"فايلر"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم| نصيحة مفاجئة لفايلر.. عقوبة كبرى على نجم الفريق وفتحي يطلب مليون دولار للتجديد

منذ ساعة و 6 دقيقة

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

منذ حوالي 4 ساعات

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ يوم

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصرى بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأحد: الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. نجم الفريق يقترب من الأهلي.. حيلة جديدة من كارتيرون

منذ 43 دقيقة

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد SUPER cup

منذ حوالي 3 ساعات

رسمياًً.. الزمالك يصدم الكاف ويعلن رفضه خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر

منذ أقل من ساعتين

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

الشوط الثاني يلا شوت لايف Now مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر مباريات اليوم لايف ksa sport كورة لايف

منذ ساعتين و 34 دقيقة

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت لايف بدون تقطيع beIN SPORT كورة لايف

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ركلات الترجيح.. شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو في نهائي السوبر الإسباني LIVE

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: تشافي يصدم البرسا وفقدان نجم الفريق 4 أشهر والاستقرار على خليفة فالفيردي وصراع مع ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد real madrid bein SPORTرابط مباراة ريال مدريد

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الأحد SUPER cup

08:12 م

WATCH LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

09:03 م

"كورة لايف" TODAY real madrid مباراة ريال مدريد واتلتكو مدريد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ريال مدريد PLUS بدون تقطيع HD

07:35 م

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status