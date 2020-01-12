بعد التتويج بالسوبر.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

استطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

وظل كلا الفريقين يهددان مرمى بعضهم البعض طوال المباراة وأضاعا العديد من الفرص ليظل التعادل السلبي مسيطر على المباراة لتدخل في الأشواط الإضافيه ولكن لم يسجل كلا الفريقين أي أهداف ليتم اللجوء إلى ركلات الجزاء.





وسجل نادي ريال مدريد أربع ركلات جزاء بينما سجل نادي أتلتيكو مدريد ركلة وحيده وأضاع ركلتين لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد.





وبهذه النتيجة يحصد نادي ريال مدريد بطولة كأس السوبر الإسباني بشكل رسمي على حساب نادي أتلتيكو مدريد.





موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد بعد ذلك لمواجهة نظيره نادي إشبيلية الإسباني يوم السبت القادم 18 يناير ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب سانتياجو برنابيو.

ترتيب نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق الملكي حتى الآن في بطولة الدوري متساويا في عدد النقاط مع نادي برشلونة صاحب الصدارة.